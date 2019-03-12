«Динамо» в Юношеской лиге УЕФА уступило по пенальти «Хоффенхайму»

Спорт

Во вторник, 12 марта, киевское «Динамо» (U19) на 6-тысячном «Дитмар-Хопп-Штадионе» в Зицхайме провело матч 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА против немецкого «Хоффенхайма» (арбитр — 37-летний Адам Форкош из Венгрии).

На протяжении всех 90 минут игрового времени на поле шла примерно равная борьба (наш Попов в одном из эпизодов пробил в перекладину, а в другом Моргун спас гостей после опаснейшего «выстрела» немца), и в итоге соперники обошлись без забитых мячей — 0:0.

Путевка в четвертьфинал турнира решалась в серии послематчевых пенальти, в которой удачливее оказались футболисты «Хоффенхайма» — 4:2 (немцы били без промаха, а вот Максим Завгородний и Константин Вивчаренко проиграли свои дуэли голкиперу соперника).

«Динамо»: Моргун, Биловар, Попов, Скорко, Белошевский, Надольский (Ващишин, 73, Волошин, 86), Вивчаренко, Булеца, Цитаишвили, Шулянский (Завгородний, 83), Супряга.

Добавлю, что соперником «Хоффенхайма» в четвертьфинале Юношеской лиги УЕФА станет мадридский «Реал», который на стадии 1/8 финала одолел своих земляков из «Атлетико», заканчивавших встречу вдевятером, — 2:1. Встреча состоится 2 или 3 апреля в Зицхайме.

Победитель немецко-испанской дуэли выйдет в финал четырех, который пройдет с 26 по 29 апреля на стадионе «Коловрэ» напротив штаб-квартиры УЕФА в Ньоне.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в Юношеской лиге УЕФА разгромило «Ювентус».

Фото dynamomania.com



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