Политика

В Украине хотят лишить неприкосновенности двух нардепов

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) просит снять неприкосновенность и привлечь к уголовной ответственности двух народных депутатов — Сергея Скуратовского из «Радикальной партии» и Дениса Дзензерского из «Народного фронта». Соответствующее представление ведомство направило генеральному прокурору Украины Юрию Луценко.

«Под процессуальным руководством САП детективами Национального антикоррупционного бюро собрано достаточно доказательств для привлечения к уголовной ответственности народных избранников за представление заведомо недостоверных сведений в декларации», — говорится в сообщении САП.

Прошение о снятии неприкосноввености в Верховную Раду может внести только глава ГПУ. В ведомстве на инициативу пока не отреагировали.

Как писали «ФАКТЫ», в июле 2017 года САП уже вносила на согласование Генпрокуратуры представление о снятии неприкосновенности с Дзензерского.

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