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В Киеве задержали руководителя крупного международного наркосиндиката (фото)
Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности Украины совместно с полицией Израиля блокировали деятельность масштабной международной сети интернет-торговли наркотиками. Об этом сообщили в СБУ.
«Правоохранители установили, что в 2017 году гражданин Израиля в одном из социальных мессенджеров создал Интернет-канал для сбыта оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ. За несколько лет нелегальный бизнес расширился и такие „торговые площадки“ начали функционировать в других социальных сетях. По данным израильской полиции, география преступной деятельности наркоторговцев распространялась на страны Южной и Северной Америки, Европейского Союза, Ближнего Востока, Азии и Африки. В синдикат входило более 13 тысяч человек, в том числе контрабандисты, дилеры, администраторы групп в соцсетях», — сообщили в ведомстве.
12 марта на основании ходатайства о международной помощи украинские правоохранители задержали главу наркокартеля в Киеве, куда он прибыл для налаживания преступных связей с представителями местных криминальных кругов.
«Сейчас иностранца передали работникам Национальной полиции Украины для организации его экстрадиции в страну происхождения», — добавили в СБУ.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в Украине задержали рекордную в 2019 году партию героина. Спецоперацию провели пограничники пропускного пункта «Лужанка» (Закарпатская область). Наркотики на общую сумму более 1 млн евро (по ценам «черного рынка») пытался вывезти за границу гражданин одной из стран Юго-Восточной Азии.
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!