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В Украине задержали рекордную партию героина на миллион евро (фото)
Рекордную в 2019 году партию героина задержали украинские пограничники пропускного пункта «Лужанка» (Закарпатская область). Наркотики на общую сумму более 1 млн евро (по ценам «черного рынка») пытался вывезти за границу гражданин одной из стран Юго-Восточной Азии, сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.
Пакеты с героином общим весом почти 31 кг находились в специально обустроенных хранилищах в салоне автомобиля.
Фото СБУ
На данный момент открыто уголовное производство по части 2 статьи 15 та части 2 статьи 305 Уголовного кодекса Украины, иностранцу объявлено о подозрении.
Напомним, 4 марта украинские пограничники в пункте пропуска «Солотвино» на украинско-венгерской границе пропустили авто с более чем 84 килограммов героина в брикетах. Его ввозили в Румынию в автомобиле Renault Sport GT, зарегистрированном в Германии. Задержать злоумышленников — граждан Нидерландов смогли только румынские пограничники на смежном с украинским КПП «Сигету Мармацией». Украинские пограничники объяснили свой «прокол» техническими проблемами.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!