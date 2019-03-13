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«Шальке-04» опозорился в Манчестере, Зинченко отдал голевую передачу: видеообзор матча Лиги чемпионов
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» после тяжелой выездной победы над «Шальке-04» в Германии (3:2) просто «проехался катком» по сопернику на своем стадионе, устроив гельзенкирхенцам разгром — 7:0 (Агуэро, 35, с пенальти, 38, Сане, 43, Стерлинг, 56, Бруну Силва, 71, Фоден, 78, Жезус, 84).
Поддержать немецкий клуб в Манчестере приехала огромная армия поклонников команды. Фанатов гельзенкирхенцев было заметно как до игры (поклонники «Шальке-04» прошлись маршем по индустриальному городу на Туманном Альбионе), так и во время нее на стадионе.
А вот футболистов «Шальке-04», в составе которого весь матч отыграл украинец Евгений Коноплянка, на поле не было заметно — достаточно сказать, что за весь матч гости нанесли лишь один удар в сторону ворот соперника, да и тот оказался неточным. Хозяева с еще одним нашим соотечественником Александром Зинченко в составе делали с оппонентами все, что хотели, и забивали на любой вкус, в итоге добившись заслуженной сверхубедительной победы. Дублем отличился Серхио Агуэро (на фото), а на счету Лероя Сане (к слову, воспитанника «Шальке-04») — сразу три голевые передачи. В еще одном эпизоде немецкий футболист забил мяч, и ассистентом в данном эпизоде выступил украинец Зинченко.
Гол Сане после передачи Зинченко
Видеообзор первого тайма
Видеообзор второго тайма
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Зинченко признан лучшим игроком месяца в «Манчестер Сити».
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