Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе (видео)

Спорт

Лучшая украинская теннисистка Эллина Свитолина, занимающая шестую позицию в мировом женском рейтинге, вышла в четвертьфинал турнира в американском Индиан-Уэллсе, призовой фонд которого составляет немногим более 9 миллионов долларов.

Наша соотечественница на пути в восьмерку сильнейших встречалась с Эшли Барти из Австралии (12-я), которую во всех четырех предыдущих встречах на корте неизменно обыгрывала: в 2017-м в Кубке Федерации в составе сборной (4:6, 6:1, 6:2), на Уимблдоне (7:5, 7:6) и в Пекине (6:4, 6:2), а также в 2018-м в Майами (7:5, 6:4).

На этот раз Свитолиной пришлось помучиться. По ходу первой партии украинка отыграла четыре сет-болла, три из которых на тай-брейке, но все же выиграла ее, во второй уступила, имея при этом два матч-болла в десятом гейме, и позволила сравнять счет в матче. Решающий сет также складывался не в пользу нашей теннисистки, но Свитолина смогла взять себя в руки и благодаря трем подряд геймам, выигранным на подачах соперницы, таки вырвала итоговую победу в матче, который продолжался 3 часа 14 минут, — 7:6 (8), 5:7, 6:4.

За выход в четвертьфинал турнира украинка заработала 182 тысячи долларов призовых и ждет встречи с 19-летней чешкой Маркетой Вондрусовой (61-я), которая неожиданно обыграла экс-первую ракетку мира румынку Симону Халеп (2-я) — 6:2, 3:6, 6:2.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Леся Цуренко в Индиан-Уэллсе проиграла теннисистке из топ-10.

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