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Происшествия

На экране в центре Хмельницкого включили порно вместо рекламы (видео)

9:43 13 марта 2019   288
Клубничка
Инф. «ФАКТОВ»

В центре Хмельницкого на экране возле филармонии транслировали видео порнографического характера. Об этом сообщили в Национальной полиции Хмельницкой области.

Инцидент случился 11 марта около 18:00 на перекрестке улиц Каменецкая и Гагарина. На большом рекламном телеэкране, установленном на здании рядом с остановкой общественного транспорта, вдруг началась трансляция видеоконтента порнографического содержания, которая длилась несколько минут. Граждане сразу начали жаловаться на такую «рекламу» как в социальных сетях, так и в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 статьи 301 Уголовного кодекса Украины — ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов.

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией порнографической кино — и видеопродукции, средств ее демонстрации.

Как писали «ФАКТЫ», 18 февраля на аппаратном совещании, которое проходило в обладминистрации Кропивницкого, в неприятную историю попал директор предприятия «Кировоградский облавтодор» Андрей Рудник — прямо во время совещания на его телефоне включилось видео с характерными для порно звуками.

А в ноябре прошлого года в Днепре в торговом центре «Мост-сити» терминал неожиданно начал транслировать видеоролики непристойного содержания. Случилось это после того, как возле устройства побывала группа подростков.

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