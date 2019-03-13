26.48 / 26.84 29.78 / 30.34
Киев: +2
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

На Донбассе уничтожили огневую позицию боевиков: в сети появилось мощное видео

11:41 13 марта 2019   114
уничтожение огневой точки боевиков
Инф. «ФАКТОВ»

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе украинские военные уничтожили очередную огневую точку боевиков вместе с расчетом. Видео в Facebook опубликовал волонтер Юрий Мысягин. Действие происходило на Ясиноватской развязке в Донецкой области.

«Именно так выглядит адекватный ответ. Уничтожения вражеских позиций. Постоянно донимали наших бойцов. Часто, к сожалению, не без потерь», — пишет он и публикует видео.

Как сообщает в соцсети украинский офицер Анатолий Штефан (Штирлиц), по данным разведки, 12 марта двое оккупантов ликвидированы и четверо ранены.

Напомним, в конце февраля на Донбассе бойцы одного из подразделений Объединенных сил уничтожили расчет ПТУР (противотанковая управляемая ракета) боевиков. А бойцы двух подразделений ООС уничтожили долго выслеживаемую ДРГ противника, в которую входило порядка десяти боевиков.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.

Киев
+2

Ветер: 2 м/с  С-З
Давление: 748 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины