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На Донбассе уничтожили огневую позицию боевиков: в сети появилось мощное видео
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе украинские военные уничтожили очередную огневую точку боевиков вместе с расчетом. Видео в Facebook опубликовал волонтер Юрий Мысягин. Действие происходило на Ясиноватской развязке в Донецкой области.
«Именно так выглядит адекватный ответ. Уничтожения вражеских позиций. Постоянно донимали наших бойцов. Часто, к сожалению, не без потерь», — пишет он и публикует видео.
Как сообщает в соцсети украинский офицер Анатолий Штефан (Штирлиц), по данным разведки, 12 марта двое оккупантов ликвидированы и четверо ранены.
Напомним, в конце февраля на Донбассе бойцы одного из подразделений Объединенных сил уничтожили расчет ПТУР (противотанковая управляемая ракета) боевиков. А бойцы двух подразделений ООС уничтожили долго выслеживаемую ДРГ противника, в которую входило порядка десяти боевиков.
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