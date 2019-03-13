Оккупанты уничтожают знаменитое озеро в Крыму

Украина

В аннексированном Крыму лечебное Сакское озеро наполняется неочищенными канализационными стоками. А люди продолжают принимать грязевые ванны с нечистотами. Об этом сообщает издание «Новости Крыма».

Напомним, недавно в Керчи столкнулись с проблемой подтопления подвалов водой и фекальными массами в многоквартирных домах.

По информации ресурса, посетив объекты водоотведения города, оккупационныей «вице-премьер» Крыма Юрий Гоцанюк и «министр» ЖКХ Дмитрий Черняев заметили в Сакском озере неочищенные сточные воды.

Чиновники оккупационной власти только отметили, что напорные коллекторы изношены и не справляются с объемом сточных вод, который закачивают новые насосы. Чтобы решить проблему, необходимо два-три года.

На сайте «минЖКХ» Крыма появилась информация о том, что после осмотра чиновниками места сбросов неочищенных стоков принято решение о строительстве временного напорного коллектора.

Отмечается, что оккупационный «глава» Крыма Аксенов поручил к началу туристического сезона исключить выброс неочищенных сточных вод в лечебное озеро и подготовить для этого техническое решение.

По мнению крымчан, полное прекращение попадания сточных вод в озеро, даже в ближайшие три года, не решает другую проблему: вся санитарная зона вокруг водоема загрязнена бытовыми и промышленными отходами.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в оккупированном Крыму под Керчью продолжают добывать токсичный песок в районе Верхне-Чурбашского и Нижне-Чурбашского хвостохранилищ, где хранились ядовитые отходы предприятия «Камыш-Бурунский железорудный комбинат». Количество мышьяка в хвостохранилищах превышает предельно допустимую концентрацию в 500 раз, сурьмы — в 3 раза, ванадия — в 3,5 раза, хрома — в 1420 раз.

В МинВОТ заявили, что работы по добыче токсического песка проходят в непосредственной близости от обводного канала, соединяющего водоем вблизи Керчи с Черным морем. При попадании опасных веществ в этот канал, возникает опасность попадания тех же веществ в Черное море и Керченский пролив.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter