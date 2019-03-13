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Происшествия

Стало известно о загадочном исчезновении женщины с ребенком под Днепром (фото)

15:00 13 марта 2019   760
Екатерина Ковалева с сыном Павлом
Инф. «ФАКТОВ»

Полиция Днепропетровской области разыскивает молодую женщину Екатерину Ковалеву, которая 3 марта в Вольногорске пошла гулять с полуторагодовалым сыном и домой не вернулась. Через несколько дней ее и мальчика видели с двумя мужчинами.

«3 марта 2019 года Екатерина Ковалева, 01.01.1997 г. р. пошла на прогулку вместе с сыном Павлом 12.07.2017. Затем 7 марта женщину с ребенком видели вместе с двумя мужчинами (на фото)», — говорится в сообщении.

Правоохранители просят всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении женщины и ее сына, срочно позвонить по телефону 068 923 04 02 или на линию «102».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пропал житель Станицы Луганской Капинос Артем Леонидович, 12.12.1984 года рождения. Мужчина 23 февраля ехал в Луганск через пункт пропуска «Станица Луганская». По сведениям очевидцев, боевики задержали его в пункте пропуска около 11:00. После этого Артема никто не видел. А в оккупированной Макеевке боевики похитили госслужащего из Волновахи, который поехал к больным родственникам.

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