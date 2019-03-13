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Стало известно о загадочном исчезновении женщины с ребенком под Днепром (фото)
Полиция Днепропетровской области разыскивает молодую женщину Екатерину Ковалеву, которая 3 марта в Вольногорске пошла гулять с полуторагодовалым сыном и домой не вернулась. Через несколько дней ее и мальчика видели с двумя мужчинами.
«3 марта 2019 года Екатерина Ковалева,
Правоохранители просят всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении женщины и ее сына, срочно позвонить по телефону 068 923 04 02 или на линию «102».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пропал житель Станицы Луганской Капинос Артем Леонидович,
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..