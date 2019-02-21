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На Донбассе похитили госслужащего: что об этом известно
Госслужащий из Волновахи в феврале этого года поехал к больным родственникам в оккупированную Макеевку (Донецкая область), где попал в плен. Его личный автомобиль «Хонда» был захвачен неизвестными. Об этом сообщают в Донецком главке полиции.
Информация о пленном стала известна полицейским 19 февраля от жены потерпевшего.
Известно, что 36-летний мужчина работает в Волновахском районном отделе государственной исполнительной службы в должности начальника.
Сейчас следователями полиции открыто сразу два уголовных производства по статьям «Незаконное лишение свободы или похищение человека» и «Незаконное завладение транспортным средством, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего».
Полиция проводит следственные действия, в ходе которых устанавливается местонахождение потерпевшего, автомобиль уже объявлен в розыск.
На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей нередки случаи похищения людей. Судьба многих пропавших без вести еще в 2014 году до сих пор неизвестна.
Напомним, по информации Генштаба ВСУ, в плену боевиков так называемых «ДНР» и «ЛНР» находится 41 военнослужащий Вооруженных сил Украины.
Как сообщали «ФАКТЫ», в начале февраля в оккупированном Донецке были захвачены трое мужчин, которых «министерство внутренних дел ДНР» объявило украинской диверсионной группой, обвинив в подготовке ряда терактов. Узникам угрожает смертная казнь. Почти в это же время подобный случай произошел в так называемой «ЛНР», где 24-летнюю жительницу оккупированного Луганска Викторию В. оккупанты бросили в застенки на 12 лет, обвинив в «шпионаже» и «измене родине». На воле у нее остался маленький ребенок.
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