Ситуация ухудшается: появились важные данные о химических выбросах в Крыму

Украина

После того, как на севере Крыма зафиксировали опасные концентрации агрессивных соединений, экологи заподозрили новую техногенную аварию, а местные жители не верят озвученным данным и считают официальные сводки приукрашенными.

В начале марта в северных районах оккупированного Крыма наблюдались превышения норм по фтористому водороду — в 1,8 раза больше предельно допустимой концентрации. Экологи считают, что угрозу либо недооценивают, либо умышленно пытаются замять.

«Я просмотрел данные за последний год и могу сказать, что сейчас происходит какая-то аномалия, особенно если мы говорим про фтористый и хлористый водород. Это 100% техногенное загрязнение, видимо, произошел сбой», — заявил в комментарии «Крым. Реалии» старший научный сотрудник экологической лаборатории Днепровского национального университета железнодорожного транспорта Максим Сорока.

Эколог обращает внимание, что хлористый водород и фтористый водород относятся к опасным химическим веществам, для человека контакт с этими соединениями чреват повреждением слизистых. «Появляются язвы, набухают глаза, а заканчивается все хроническими конъюнктивитами, бронхитами. При длительном влиянии возникают сердечно-сосудистые заболевания», — добавил Сорока.

Активистка из Армянска Екатерина Пивовар обратила внимание, что на оккупированном полуострове вообще избегают говорить о выбросах промпредприятий. «Когда здесь были превышения, нам говорили, что все в норме, так что я этим показаниям давно не верю. Я вижу, что состояние мое и детей с потеплением начинает ухудшаться, — признается активистка. — Слово „выбросы“ не вспоминают здесь нигде, тишина, никто ни о чем не говорит, стараются показать, что все забыли, хотя я больше чем уверена, что летом о выбросах вспомним мы все».

Напомним, с лета 2018 года в северных районах Крыма, особенно в Армянске и Красноперекопске фиксировали повышенное содержание в воздухе соединений хлора. Едкие вещества разрушали металлические конструкции, «сожгли» урожай на огородах, а детей пришлось вывезти из опасных районов.

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