26.58 / 26.94 29.91 / 30.46
Киев: +4
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

МИД Украины резко ответил Австрии из-за претензий по поводу недопуска журналиста Вершютца

16:20 13 марта 2019   279
вершютц
Инф. «ФАКТОВ»

Между Украиной и Австрией не стихает скандал, вызванный запретом на въезд в Украину журналисту Кристиану Вершютцу. МИД Украины призывает австрийскую сторону «снизить градус риторики».

В министерстве напомнили, что стало причиной для строгого решения по Вершютцу. «Решение не имеет никакого отношения к цензуре или к наступлению на свободу слова. Это исключительно последствие неуважительного отношения к украинскому законодательству Призываем австрийскую сторону снизить градус риторики и надеемся на диалог», — заявила спикер МИД Украины Катерина Зеленко.

«Австрийский журналист нарушил законодательство Украины, въехав на оккупированные территории незаконным способом. Второй причиной стала полученная СБУ информация о якобы подготовке провокаций против журналиста», — напомнила представитель МИД.

7 марта прокремлевскому журналисту из Австрии запретили въезд в Украину в течение ближайшего года. Сам Вершютц в социальных сетях бурно возмущался таким решением. На сторону журналиста встал МИД Австрии. Было заявлено, что «ущемления» журналистов идут вразрез с европейскими ценностями.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».

Киев
+5

Ветер: 3 м/с  3
Давление: 746 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины