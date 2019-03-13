МИД Украины резко ответил Австрии из-за претензий по поводу недопуска журналиста Вершютца

Политика

Между Украиной и Австрией не стихает скандал, вызванный запретом на въезд в Украину журналисту Кристиану Вершютцу. МИД Украины призывает австрийскую сторону «снизить градус риторики».

В министерстве напомнили, что стало причиной для строгого решения по Вершютцу. «Решение не имеет никакого отношения к цензуре или к наступлению на свободу слова. Это исключительно последствие неуважительного отношения к украинскому законодательству Призываем австрийскую сторону снизить градус риторики и надеемся на диалог», — заявила спикер МИД Украины Катерина Зеленко.

«Австрийский журналист нарушил законодательство Украины, въехав на оккупированные территории незаконным способом. Второй причиной стала полученная СБУ информация о якобы подготовке провокаций против журналиста», — напомнила представитель МИД.

7 марта прокремлевскому журналисту из Австрии запретили въезд в Украину в течение ближайшего года. Сам Вершютц в социальных сетях бурно возмущался таким решением. На сторону журналиста встал МИД Австрии. Было заявлено, что «ущемления» журналистов идут вразрез с европейскими ценностями.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter