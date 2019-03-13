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- 16:22 На Донбассе от взрыва гранаты погибли военные: первые подробности ЧП
На Донбассе от взрыва гранаты погибли военные: первые подробности ЧП
В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибли двое украинских военных, один получил ранения.
Напомним, 23 февраля в зоне ООС в результате обстрелов боевиков погиб украинский военный.
Как сообщает УНИАН, ссылаясь на представителя Нацполиции, трагедия случилась 11 марта вблизи села Невельское Ясиноватского района Донецкой области. Военные погибли в результате взрыва гранаты в блиндаже.
По данному факту возбуждено уголовное производство по статье «Умышленное убийство».
Собеседник агентства добавил, что проводятся следственные действия с целью установить, было ли это умышленное убийство, или несчастный случай.
Следствие будут вести следователи военной прокуратуры.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе украинские военные уничтожили очередную огневую точку боевиков вместе с расчетом. По данным разведки, 12 марта двое оккупантов были ликвидированы и четверо ранены.
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