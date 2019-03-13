Происшествия

На Донбассе от взрыва гранаты погибли военные: первые подробности ЧП

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибли двое украинских военных, один получил ранения.

Напомним, 23 февраля в зоне ООС в результате обстрелов боевиков погиб украинский военный.

Как сообщает УНИАН, ссылаясь на представителя Нацполиции, трагедия случилась 11 марта вблизи села Невельское Ясиноватского района Донецкой области. Военные погибли в результате взрыва гранаты в блиндаже.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье «Умышленное убийство».

Собеседник агентства добавил, что проводятся следственные действия с целью установить, было ли это умышленное убийство, или несчастный случай.

Следствие будут вести следователи военной прокуратуры.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе украинские военные уничтожили очередную огневую точку боевиков вместе с расчетом. По данным разведки, 12 марта двое оккупантов были ликвидированы и четверо ранены.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter