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Наиболее вероятным победителем на президентских выборах украинцы считают Петра Порошенко
В начале марта 2019 года Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс» провел общенациональный соцопрос, выяснив, за кого украинцы будут голосовать на выборах 31 марта. В ходе исследования респондентам также было предложено сделать свой собственный прогноз того, кто станет следующим президентом Украины.
Отвечая на вопрос: «Кто из следующих кандидатов, по вашему мнению, победит?» — 23,9% респондентов ответили, что наиболее вероятным победителем на президентских выборах считают Петра Порошенко. Успех Владимира Зеленского прогнозируют 19,3% опрошенных, а Юлии Тимошенко — 13,2%. В победу остальных кандидатов респонденты верят неохотно, ни один из кандидатов не получает показатели выше 3%.
Были опрошены 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность не превышает 2,1%.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!