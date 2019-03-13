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Украина

Наиболее вероятным победителем на президентских выборах украинцы считают Петра Порошенко

16:28 13 марта 2019   419
соцопрос
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

В начале марта 2019 года Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс» провел общенациональный соцопрос, выяснив, за кого украинцы будут голосовать на выборах 31 марта. В ходе исследования респондентам также было предложено сделать свой собственный прогноз того, кто станет следующим президентом Украины.

Отвечая на вопрос: «Кто из следующих кандидатов, по вашему мнению, победит?» — 23,9% респондентов ответили, что наиболее вероятным победителем на президентских выборах считают Петра Порошенко. Успех Владимира Зеленского прогнозируют 19,3% опрошенных, а Юлии Тимошенко — 13,2%. В победу остальных кандидатов респонденты верят неохотно, ни один из кандидатов не получает показатели выше 3%.

Были опрошены 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность не превышает 2,1%.

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