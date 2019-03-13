26.58 / 26.94 29.91 / 30.46
Киев: +4
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Черкассах разоблачили члена Союза писателей России, работавшего на ФСБ

17:03 13 марта 2019   180
мужчина
Инф. «ФАКТОВ»

В Черкассах сотрудники СБУ блокировали распространения провокационных материалов, направленных на разжигание религиозной вражды. Об этом говорится на странице спецслужбы в Facebook.

Ранее СБУ установила заказчиков и организаторов нападений на украинские храмы.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Черкасс, уроженец России, член Союза писателей РФ, изготовлял по заказу российских кураторов материалы, в которых осуждал и негативно оценивал создание Православной церкви Украины, а также предоставление украинской церкви Томоса. Провокационные материалы он распространял на российских интернет-ресурсах.

Во время обыска в квартире писателя правоохранители обнаружили компьютерную технику со статьями, флэш-накопители и ноутбук. Изъятые материалы направлены на экспертизу.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщали «ФАКТЫ», на днях сотрудники СБУ задержали чиновника Харьковского горсовета, завербованного Федеральной службой безопасности РФ. В феврале в Днепре сотрудники СБУ задержали местного жителя, работавшего в интересах российских спецслужб. Также были задержаны двое жителей области, которых привлекали к мероприятиям по подготовке к вмешательству в ход президентской кампании.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!

Киев
+4

Ветер: 3 м/с  3
Давление: 747 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины