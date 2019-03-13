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В Черкассах разоблачили члена Союза писателей России, работавшего на ФСБ
В Черкассах сотрудники СБУ блокировали распространения провокационных материалов, направленных на разжигание религиозной вражды. Об этом говорится на странице спецслужбы в Facebook.
Ранее СБУ установила заказчиков и организаторов нападений на украинские храмы.
Оперативники спецслужбы установили, что житель Черкасс, уроженец России, член Союза писателей РФ, изготовлял по заказу российских кураторов материалы, в которых осуждал и негативно оценивал создание Православной церкви Украины, а также предоставление украинской церкви Томоса. Провокационные материалы он распространял на российских интернет-ресурсах.
Во время обыска в квартире писателя правоохранители обнаружили компьютерную технику со статьями, флэш-накопители и ноутбук. Изъятые материалы направлены на экспертизу.
Следственные действия продолжаются.
Как сообщали «ФАКТЫ», на днях сотрудники СБУ задержали чиновника Харьковского горсовета, завербованного Федеральной службой безопасности РФ. В феврале в Днепре сотрудники СБУ задержали местного жителя, работавшего в интересах российских спецслужб. Также были задержаны двое жителей области, которых привлекали к мероприятиям по подготовке к вмешательству в ход президентской кампании.
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