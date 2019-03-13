В Черкассах разоблачили члена Союза писателей России, работавшего на ФСБ

Происшествия

В Черкассах сотрудники СБУ блокировали распространения провокационных материалов, направленных на разжигание религиозной вражды. Об этом говорится на странице спецслужбы в Facebook.

Ранее СБУ установила заказчиков и организаторов нападений на украинские храмы.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Черкасс, уроженец России, член Союза писателей РФ, изготовлял по заказу российских кураторов материалы, в которых осуждал и негативно оценивал создание Православной церкви Украины, а также предоставление украинской церкви Томоса. Провокационные материалы он распространял на российских интернет-ресурсах.

Во время обыска в квартире писателя правоохранители обнаружили компьютерную технику со статьями, флэш-накопители и ноутбук. Изъятые материалы направлены на экспертизу.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщали «ФАКТЫ», на днях сотрудники СБУ задержали чиновника Харьковского горсовета, завербованного Федеральной службой безопасности РФ. В феврале в Днепре сотрудники СБУ задержали местного жителя, работавшего в интересах российских спецслужб. Также были задержаны двое жителей области, которых привлекали к мероприятиям по подготовке к вмешательству в ход президентской кампании.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter