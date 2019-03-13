Социальная доктрина Тимошенко получила поддержку Федерации профсоюзов Украины

Украина

13 марта во время встречи Юлии Тимошенко, лидера партии «Батьківщина», с профсоюзным активом страны, 42 всеукраинские профсоюзные организации, которые насчитывают несколько миллионов членов, поддержали Социальную доктрину, являющуюся составной частью Нового курса. При этом Тимошенко пообещала тесно сотрудничать с профсоюзами в случае ее победы на президентских выборах.

Политик отметила, что вместе с ней над Социальной доктриной, пошаговым планом действий, который обеспечит уровень доходов украинцев, как в соседней Польше, работала большая отечественная интеллектуальная команда. Согласно доктрине, планируется вдвое уменьшить налоговое давление, внедрить абсолютно новую денежно-кредитную политику, открыть доступ к кредитам под 2−3% годовых для ипотеки и построения собственного бизнеса, перейти на персонифицированную систему пенсионного обеспечения, ввести страховую медицину и снизить вдвое цены на газ.

«Я верю, что мы это сделаем быстро. Но без вас сломать систему невозможно. Сейчас у нас есть возможность победить и на президентских, и на парламентских выборах», — отметила Тимошенко.

По словам политика, приоритетом будет воспитание, интеллект и образование, которое должно быть доступным для всех граждан, независимо от уровня доходов: «Бесплатное и качественное образование — это магнит, который притягивает в страну талантливых людей».

Александр Яцун, председатель Киевского профсоюза образования и науки выразил надежду, что государство сделает ставку на интеллект и будет уделять внимание проблемам педагогов и ученых.

Юлия Тимошенко также отметила, что кардинальные перемены в стране невозможны без изменения системы власти. И поможет в этом новая Конституция, которая будет принята на всеукраинском референдуме. По словам политика, в предложенном Основном законе будет «целый раздел о профсоюзах и профильных организациях, которые будут принимать реальное участие в разработке государственных решений, направленных на развитие страны».

Председатель Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой отметил, что лидер «Батьківщини» — пока единственный кандидат в президенты, который откликнулся на предложение Федерации о встрече с профсоюзным активом.



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