Голливудская королева кунг-фу отметила день рождения в Южноукраинске (фото)

Украина

Синтия Ротрок — всемирно известная звезда Голливуда, снявшаяся в более чем пятидесяти фильмах. Среди них боевики «Королева кунг-фу», «Погоня в Манхеттене», «За гранью смерти», «Возмездие», «Потерянная пуля», «Фантастический боец», «Крутой поединок», «Наемницы» и других. На этих фильмах выросло не одно поколение, в том числе и в Украине.

Синтия Ротрок владеет семью черными поясами в разных видах единоборств (тэнг сю до, карате, тхэквондо, ушу, кунг-фу). Равной среди женщин, по утверждению знатоков, ей на сегодня нет. Равные ей по классу среди мужчин Джеки Чан, Жан-Клод Ван Дамм, Чак Норрис.

А свое 62-летие, которое совпало с международным женским днем 8 марта, Синтия отметила в Южноукраинске Николаевской области, куда приехала из Лос-Анжелеса для участия в І Международном учебно-тренировочном семинаре по карате.

В семинаре, прошедшем в местном физкультурно-оздоровительном комплексе, приняло участие более 100 спортсменов-единоборцев.

У себя на родине в США Ротрок преподает боевые искусства для киноактеров. Она является владелицей нескольких спортивных залов. Работает комментатором соревнований по боевым искусствам, и также проводит семинары.

Напомним, в октябре прошлого года Арнольд Шварценеггер впервые посетил Киев и ему здесь очень понравилось. Возможно, именно поэтому в феврале 2019-го в Киев прилетел самолет из «Неудержимых-3» со Шварценеггером и Сталлоне.

Фото издания Юж-ньюз



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