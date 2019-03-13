- 21:50 «Бавария» — «Ливерпуль»- 0:0: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 21:39 Военную технику распродавали по цене металлолома: в Раде рассказали о масштабах хищений в ВСУ до 2014 года
- 21:31 В Киеве из-за ремонта путей сократят маршруты электротранспорта
- 21:10 Правозащитникам удалось разыскать "потерявшегося" в пересылках Балуха
- 21:00 Участница нашумевшего ДТП в Полтаве снова оказалась в центре скандала
- 20:48 Рада не будет рассматривать законопроекты о незаконном обогащении: названа причина
- 20:35 «Динамо» — «Челси»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 20:27 Голливудская королева кунг-фу отметила день рождения в Южноукраинске
- 20:25 Туристов во Львове обложат налогом: сколько придется платить
- 20:12 В Facebook и Instagram произошел масштабный сбой: что об этом известно
Туристов во Львове обложат налогом: сколько придется платить
Во Львове пересмотрели ставки туристического сбора в городе. С 1 апреля 2019 года ставка будет не фиксированной, а плавающей, но привязанной к минимальной зарплате.
С 2010 года туристический сбор в городе составлял 1% от стоимости номера в отеле, мотеле, общежитии или хостеле. Теперь решением горсовета ставки туристического сбора приведены в соответствие с Налоговым кодексом. За каждые сутки пребывания в городе туристический сбор составит от восьми до 21 гривни.
Ставки сбора зависят от класса отеля или другого места расселения туристов. При стоимости номера до 350 грн с человека в сутки туристический сбор составит 0,2% от минимальной зарплаты или 8,3 грн. Далее суммы будут изменяться по нарастающей.
При стоимости временного размещения 350−750 грн с человека в сутки дополнительно нужно будет заплатить 12,5 гривни (0,3% минимальной зарплаты). При цене номера 750−1200 грн сбор составит 0,4% минимальной зарплаты или 16,6 грн. Для тех, кто поселится в номерах за 1200 грн в сутки и выше, туристический сбор составит 20,8 грн (0,5% минимальной зарплаты).
Напомним, ранее ставки туристического сбора пересмотрели в Одессе. За день, проведенный в городе, туристу придется выложить 0,5 процента от минимальной зарплаты или 20,8 грн.
«ФАКТЫ» собрали советы опытных путешественников, как правильно выбрать жилье в туристических городах, чтобы не попасть на мошенников.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!