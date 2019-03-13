Туристов во Львове обложат налогом: сколько придется платить

Украина

Во Львове пересмотрели ставки туристического сбора в городе. С 1 апреля 2019 года ставка будет не фиксированной, а плавающей, но привязанной к минимальной зарплате.

С 2010 года туристический сбор в городе составлял 1% от стоимости номера в отеле, мотеле, общежитии или хостеле. Теперь решением горсовета ставки туристического сбора приведены в соответствие с Налоговым кодексом. За каждые сутки пребывания в городе туристический сбор составит от восьми до 21 гривни.

Ставки сбора зависят от класса отеля или другого места расселения туристов. При стоимости номера до 350 грн с человека в сутки туристический сбор составит 0,2% от минимальной зарплаты или 8,3 грн. Далее суммы будут изменяться по нарастающей.

При стоимости временного размещения 350−750 грн с человека в сутки дополнительно нужно будет заплатить 12,5 гривни (0,3% минимальной зарплаты). При цене номера 750−1200 грн сбор составит 0,4% минимальной зарплаты или 16,6 грн. Для тех, кто поселится в номерах за 1200 грн в сутки и выше, туристический сбор составит 20,8 грн (0,5% минимальной зарплаты).

Напомним, ранее ставки туристического сбора пересмотрели в Одессе. За день, проведенный в городе, туристу придется выложить 0,5 процента от минимальной зарплаты или 20,8 грн.

«ФАКТЫ» собрали советы опытных путешественников, как правильно выбрать жилье в туристических городах, чтобы не попасть на мошенников.

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