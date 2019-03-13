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Украина

Рада не будет рассматривать законопроекты о незаконном обогащении: названа причина

20:48 13 марта 2019   346
рада
Инф. «ФАКТОВ»

Депутаты отказались рассматривать резонансные законопроекты о наказании за незаконное обогащение. В повестку дня парламента не попал ни законопроект от президента, ни пять альтернативных законодательных инициатив.

В комитете парламента по правоохранительной деятельности объяснили, почему заблокировали проекты о незаконном обогащении. Как сообщает Укринформ, причин нашлось три. Во-первых, Рада сейчас сосредоточилась на поправках к совершенно другому — языковому — закону. Во-вторых, по двум проектам не получено заключение от Главного научно-экспертного управления. Кроме того, к имеющимся шести еще могут быть внесены дополнительные проекты законов.

Напомним, Конституционный суд 26 февраля признал неконституционной статью 368−2 Уголовного кодекса об ответственности за незаконное обогащение. После этого президент внес альтернативный законопроект № 10 110 о поправках в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы, учтя замечания судей. Глава государства попросил депутатов побыстрее принять закон.

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