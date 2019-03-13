Участница нашумевшего ДТП в Полтаве снова оказалась в центре скандала (фото)

Общество

Известная полтавская предпринимательница, 34-летняя Наталья Саенко, которая находится под домашним арестом, в среду, 13 марта, засветилась в выставочном центре «КиевЭкспоПлаза». Саенко, стоящую на рекламном островке собственного ресторана японской кухни и охраняемую преданным телохранителем, сфотографировал кто-то из земляков и выложил снимки в интернет.

Это, конечно же, возмутило родственников погибшего 15-летнего Артема Левченко, которого Саенко сбила на пешеходном переходе, их адвоката и общественных активистов. Группа возмущенных людей, внимательно следящих за расследованием этого резонансного преступления, тут же отправилась к руководству Следственного управления ГУНП в Полтавской области, чтобы выяснить, кто разрешил подозреваемой выехать за пределы области.

— Согласно закону, человек, находящийся под домашним арестом, может с разрешения следователя, прокурора или суда выехать в другую местность в одном-единственном случае — если это связано со здоровьем подследственного, — рассказал «ФАКТАМ» адвокат семьи Левченко Дмитрий Семеха. — И Саенко получила такое разрешение от следователя Юрия Титаренко. Она его обманула, скрыв истинную цель поездки в Киев и нарушив определенный судом режим меры пресечения. Видимо, если бы не фотографии в интернете, никто и не узнал бы о том, что подозреваемая в громком деле совершила такой «вояж».

Это тем более кажется странным, что 9 марта, когда Октябрьский районный суд Полтавы продлевал Саенко меру пресечения еще на два месяца, следствие настаивало на ее ужесточении, ссылаясь на то, что виновница ДТП представляет опасность для общества. Тем не менее судья Марина Материнко смягчила условия, заменив круглосуточный домашний арест на ночной.

Теперь следствие и прокуратура должны ходатайствовать перед судом об изменении меры пресечения. Вообще-то, за подобные правонарушения предусмотрена уголовная ответственность. Вот только кого к ней привлекут? Саенко, следователя или их обоих?

Напомним, 6 ноября прошлого года Наталья Саенко, находясь за рулем «Мерседеса», совершила наезд на пешеходном переходе в центре Полтавы на 14-летнего велосипедиста Артема Левченко. Подросток получил тяжелейшие травмы, и, не приходя в сознание, умер спустя два месяца. Как оказалось, за это время следствие ничего не сделало для раскрытия преступления, а самой виновнице происшествия не было предъявлено даже подозрения, следовательно, у нее не отобрали водительские права, и она продолжала ездить на другом автомобиле. Более того, во время оформления ДТП с ее внедорожника исчезли номера и видеокамера. Только под давлением общественности, когда возмущенные полтавчане вышли в пикетами к прокуратуре, городскому совету, когда перекрыли улицу Соборности в месте случившейся трагедии, правоохранители признали свое бездействие.

От расследования были отстранены два следователя (по ним было назначено служебное расследование) и назначена новая бригада в составе 5 человек. Позже полтавская полиция пообещала 25 тысяч гривен тому, кто сможет предоставить видеозапись момента наезда автомобиля Mersedes Benz на 15-летнего велосипедиста Артема Левченко. А в начале февраля полтавская журналистка Нина Король, автор нескольких публикаций о трагической смерти 15-летнего Артема Левченко, обратилась в полицию с заявлением об угрозе, поступившей в ее адрес от неизвестного мужчины.

*Фото из соцсети



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