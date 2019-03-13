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- 21:10 Правозащитникам удалось разыскать "потерявшегося" в пересылках Балуха
Правозащитникам удалось разыскать "потерявшегося" в пересылках Балуха
Этапируемого по России украинца Владимира Балуха наконец нашли. Связь с Балухом была потеряна в феврале, и после этого о судьбе политзаключенного не знали ни родные, ни адвокаты.
Как рассказала правозащитница Виктория Ивлева, помогающая в том числе украинцам в российских тюрьмах, Балух нашелся в Ярославле, до этого был в Воронеже, а еще раньше — в Краснодаре. Днем 13 марта политзаключенного вновь увезли, на этот раз — скорее всего, в Тверь.
Несмотря на холода, политзаключенного вывезли из колонии в Керчи без теплой одежды. «Заботливые люди из „Руси сидящей“ успели передать ему немного продуктов, а окрестные зеки — теплые ботинки. Расстояние от Ярославля до Твери — 300 км, остается надеяться, что на этом участке не будет никаких изгибов ни в дороге, ни в судьбе Вовы», — добавила Ивлева.
Напомним, политзаключенного могут этапировать в одну из колоний Тверской области, так называемую «красную зону». Балуха по итогам двух судов приговорили к четырем годам и 11 месяцам колонии.
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