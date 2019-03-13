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- 21:39 Военную технику распродавали по цене металлолома: в Раде рассказали о масштабах хищений в ВСУ до 2014 года
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Военную технику распродавали по цене металлолома: в Раде рассказали о масштабах хищений в ВСУ до 2014 года
Российская агрессия в 2014 году стала возможна, поскольку на тот момент Украина была ослаблена в военном плане, а украинские воины — деморализованы. А в такое состояние армию привели хищения в ВСУ до 2014 года. С таким заявлением выступил в Верховной Раде депутат Иван Винник, председатель комиссии парламента по расследованию хищений в Вооруженных Силах Украины.
«Временная следственная комиссия работает уже полгода, и результаты ее работы говорят о вопиющих фактах хищения в Вооруженных Силах Украины до 2014 года, — заявил Винник. — Военная техника снималась с вооружения и распродавалась на внешних рынках по цене металлолома. И это факт, который мы доказали на основании документов».
Депутат обеспокоен, что правоохранительные органы не расследуют фактов хищения в Вооруженных Силах в 2006 году, во времена министра обороны Анатолия Гриценко. Винник называет масштабы хищений вопиющими.
«Мы доказали на основании документов, у нас есть копии всех контрактов, когда комплекс С-300, например, был снят с боевого дежурства, разобран (по документам), продан по цене ориентировочно 2,5 млн долларов США и в дальнейшем продан за 25 млн долларов вооруженным силам Республики Казахстан», — отметил парламентарий.
Также депутат называет «позорными» постановления времен премьерства Тимошенко, когда за ремонт техники министерство обороны рассчитывалось боевой техникой. По словам Винника, боевые самолеты МиГ-29 передавались на ремонт якобы без двигателей, отдельно передавались двигатели якобы для установки, а за эти фиктивные работы передавались еще три боевых самолета. «Что дальше делалось с этими самолетами, мы понимаем: они продавались за миллионы долларов на третьи рынки», — возмущается депутат.
Напомним, ранее в Генрокуратуре указали, что бездумная распродажа военной техники до 2014 года привела к острой нехватке запасных частей и узлов для танков, БТР, артиллерийских комплексов. В июне 2018 года в Раде было решено создать комиссию, которая бы расследовала факты хищения в Вооруженных Силах Украины в период с 2004 по 2017 годы.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!