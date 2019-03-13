Адвокат рассказал, как оккупанты медленно убивают в СИЗО узника Кремля Бекирова

Украина

Здоровье находящегося под заключением крымскотатарского активиста Эдема Бекирова резко ухудшилось. Об этом после встречи с пленником в СИЗО в оккупированном Симферополе сообщил его адвокат Ислям Велиляев, передает ТСН.

По его словам, Бекиров последнее время в камере страдал от боли в сердце, одышки и бессонницы. Теперь у мужчины, у которого сахарный диабет и ампутирована нога, начались судороги, а уровень сахара в крови остается высоким и не падает. Инсулин, который колют заключенному трижды на день, уже не помогает.

«Сахар высокий, на уровне 13−15. И он снова спал в сидячем положении, ему трудно прилечь. Отсутствие прогулки, он две недели в маленькой камере сидит. Сегодня впервые ко мне вышел на прогулку», — рассказал Велиляев.

Как известно, российские следователи арестовали в оккупированном Крыму Эдема Бекирова 12 декабря 2018 года. Активиста задержали, когда он пытался проехать в Крым проведать больную мать.

Напомним, что беззаконные действия пророссийских «властей» в оккупированном Крыму и на неподконтрольной Украине части Донбасса стали причиной для включения Государственным департаментом США России в число лидеров среди стран-нарушителей прав человека — об этом было сказано в ежегодном докладе ведомства, который был опубликован 13 марта. В докладе указано, что Россия играет «значительную военную роль в вооруженном конфликте на востоке Украины». Кроме того, на территории самой России совершаются беззаконные убийства членов ЛГБТ-сообщества в Чечне, бесследно исчезают людей, производятся несправедливые аресты и «жестокие репрессии» в отношении свободы слова и СМИ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, которого в СИЗО аннексированного Симферополя подсадили на инсулин, не помогает назначенный ему препарат, более того, состояние постоянно ухудшается. По словам адвоката незаконно арестованного активиста Исляма Велиляев, инъекции инсулина привели к проблемам подзащитного с сердцем.

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