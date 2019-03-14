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Дело Манафорта: в ГПУ надеются получить от американцев информацию о растрате средств из бюджета Украины
Генеральная прокуратура рассчитывает на обмен документами и информацией по окончании судебных процессов над политтехнологом Полом Манафортом в Соединенных Штатах. Об этом в эфире Громадського заявил руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
«Мы рассчитываем, что после завершения судебных процессов в США, откроется возможность обмена информацией, документами с американской стороной, с правоохранительными органами США», — сказал Горбатюк.
По его словам, США не предоставили некоторые ответы по Манафорту в пределах производств ГПУ, обосновывая это именно незавершенностью судебных процессов.
Горбатюк отметил, что деятельность Манафорта в Украине расследуется в рамках дела о растрате средств из бюджета — это более миллиона долларов, уплаченных американской юрфирме за предоставление заключения по делу Юлии Тимошенко относительно ее незаконного ареста. В этом деле, указал Горбатюк, обвинительные акты в отношении бывшего министра юстиции, его заместителя и главного бухгалтера слушаются в суде.
«Также у ГПУ есть производства о получении средств в „черной бухгалтерии“, в которой фигурируют записи о получении средств человеком с данными Пола Манафорта», — добавил руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в среду, 13 марта, бывшему главе избирательного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту был вынесен еще один приговор. Скандально известный политтехнолог, работавший длительное время с Виктором Януковичем и Партией регионов, приговорен еще к трем года и семи месяцам тюрьмы. Ранее Манафорту дали три года и 11 месяцев. В общей сложности Манафорт, которому 1 апреля исполняется 70 лет, может угодить за решетку на семь лет и пять месяцев. Кроме того, суд Федерального округа Колумбия обязал его выплатить крупный штраф — 6,1 миллиона долларов.
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