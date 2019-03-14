Свитолина поборется за выход в финал турнира в Индиан-Уэллсе (видео)

Спорт

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина (шестая позиция в женском рейтинге WTA) продолжает свое успешное выступление на представительном турнире в Индиан-Уэллсе с призовым фондом более 9 миллионов долларов. В четвертьфинале соревнований, где наша соотечественница сыграла впервые в карьере, Элина встречалась с чешкой Маркетой Вондрушовой (61-я).

Ранее теннисистки встречались между собой дважды — и в обоих случаях удача была на стороне украинки: в феврале 2018-го в Дохе Свитолина добыла победу 6:2, 6:4, а в апреле в Штутгарте при счете 2:6, 6:1, 3:2 наша соотечественница прошла дальше благодаря отказу соперницы.

И на этот раз поединок с 19-летней чешкой не получился для Элины простым. Первый сет остался за соперницей, но в дальнейшем Свитолина контролировала ход событий и в итоге за 2 часа 11 минут добыла волевую победу — 4:6, 6:4, 6:4.

За свой успех украинка уже заработала 354 тысячи долларов призовых и поборется за выход в финал с 18-летней Бьянкой Андрееску из Канады (60-я), которая на турнире уже победила таких опытных теннисисток, как Доминика Цыбулкова (6:2, 6:2) и Гарбинье Мугуруса (6:0, 6:1).К слову, для Элины это будет всего второй полуфинал на турнирах серии Premier Mandatory в карьере — ранее она лишь однажды, в 2016-м в Пекине, доходила до этой стадии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе.

Фото Jimmie 48

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