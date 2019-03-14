Украина

Стало известно о смерти известного капеллана, помогавшего украинским бойцам на Донбассе: в сети волна скорби

В ночь на 14 марта ушел из жизни известный участник АТО, военный капеллан и парамедик-доброволец медбатальона «Госпитальеры» Сергей Мороз с позывным «Фрост».

Мороз скончался после тяжелой болезни — около года назад у него обнаружили рак.

В феврале 2018 года у «Фроста» диагностировали глиобластому. Опухоль удалили хирурги в Днепре в госпитале имени Мечникова. Но, учитывая, что онкозаболевание выявили на четвертой стадии, медики были очень осторожны в прогнозах.

Сергей и его жена Татьяна Фрост помогали батальону «Госпитальеры» с зимы 2014−2015 года. Волонтеры и все знавшие Мороза по работе в медбатальоне выражают соболезнования.

У Сергея остались два сына. Семья нуждается в поддержке, поскольку у Татьяны Мороз год назад также было диагностировано онкологическое заболевание.

Напомним, 10 февраля от онкологического заболевания умер ветеран АТО, бывший боец 93-й бригады «Холодный Яр» Виталий Здор.

Фото Катрін Мілінська/Facebook



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