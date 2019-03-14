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Россия категорически отказалась обсуждать в Минске освобождение пленных украинских моряков
Представители России на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске 13 марта в очередной раз отказались от предложений Украины по освобождению захваченных в Черном море украинских военных моряков. Об этом заявил официальный представитель Украины Евгений Марчук.
«Российская сторона категорически отказывается вообще обсуждать этот вопрос, у них даже была попытка уйти, когда я высказывал позицию Украины по этому поводу. Но все-таки они остались и дослушали», — цитирует Марчука «РадиоСвобода».
По словам Марчука, российская сторона также отказывается вести переговоры по обмену 25 на 25 (25 российских граждан, отбывающих наказание в украинских местах лишения свободы, на 25 удерживаемых Москвой граждан Украины).
«Представители ОРДО и ОРЛО категорически не хотят также обсуждать обмен заложниками, который до этого мы подробно обсуждали», — заявил Евгений Марчук.
Официальный представитель Украины также назвал согласованное 7 марта перемирие «самым коротким за все периоды», поскольку «не было гарантий по российской стороны, их представитель Грызлов даже не участвовал в обсуждении и утверждении текста».
Напомним, члены экипажей катеров «Никополь» и «Бердянск», а также буксира «Яны Капу», захваченные в ноябре 2018 года у берегов оккупированного Крыма, уже более 100 дней находятся в плену у России.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,послы Европейского Союза согласовали санкции в отношении восьми россиян, ответственных за нападение погранвойск ФСБ РФ на украинские катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» у берегов оккупированного Крыма.
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