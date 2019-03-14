Дорога просела, разметка стерлась: в сети показали проблемы новой крымской трассы "Таврида" (видео)

Украина

Новая автомобильная дорога Керчь — Симферополь — Севастополь — трасса «Таврида», на территории оккупированного Крыма, которая соединяется с Керченским мостом, в некоторых местах просела и не выглядит уже новой. На дорожном полотне появились выбоины, стерлась разметка.

Издание «Керчь.ФМ» опубликовало видео, снятое керчанином на трассе «Таврида». На нем видно, что дорожное полотно новой части дороги провалилось в районе поворота на поселок Ленино.

На видео заметны проседания дороги в местах примыкания к элементам мостовых переходов, и две круто стоящие дорожные развязки. На новом дорожном полотне в некоторых местах появились выщербины и мелкие проседания. В некоторых местах машина идет нормально, а в некоторых местах ее раскачивает, хотя по виду дорога целая. Также во многих местах уже стерлась разметка.

Напомним, официально строительство трассы «Тавримда» началось в Крыму в мае 2017 года. К концу октября 2018 года общая готовность трассы оценивалась в 41%. Запустить все четыре полосы на трассе оккупанты планируют в 2020 году

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что ради трассы «Таврида», которая строится на оккупированном полуострове, чтобы улучшить военную логистику, российские власти уничтожают живописные места Крыма.

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