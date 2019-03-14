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"Русская горячка": Вятрович ответил Следственному комитету России
Украинский историк, директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович резко ответил российским органам, возбудившим против него уголовное дело.
«Русская горячка» — она беспощадная", — отметил Вятрович. Также историк доволен, что причинил страдания «русскому миру».
Коллеги Вятровича в Украине, а также известные журналисты и общественные деятели едины во мнении: уголовное дело от россиян — лучшее признание заслуг украинского историка.
Напомним, за исторические исследования в 2014—2019 году, касающиеся неизвестных страниц Второй мировой войны, Вятрович попал под уголовное преследование в России. Историку приписали попытки «реабилитировать нацизм».
Ранее в интервью «ФАКТАМ» Вятрович высказал мнение, что в России доминирует имперский синдром, а Путин просто воспользовался общественными настроениями и стал их ярким выразителем. Потому глубинные изменения в России возможны лишь после очищения от имперскости.
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