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Украина

Не только Украина: названы страны, которые станут следующими жертвами Путина

11:20 14 марта 2019   692
путин
Инф. «ФАКТОВ»

После Украины следующими жертвами агрессии Кремля станут Беларусь и Казахстан. Россия не откажется от агрессивной политики, а потому стоит ждать российских пропагандистов с байками о «фашистских» настроениях среди белорусов и казахов. Об этом предупредил известный видеоблогер и телеведущий Андрей Полтава в интервью «ФАКТАМ». Примечательно, что прогнозы блогера звучат в унисон с аналитическими выводами от бывшего генсека НАТО.

«Я говорил и говорю, что Беларусь и Казахстан — следующие жертвы Кремля. Найдутся какие-нибудь „казахские фашисты“… Северные территории Казахстана — это же исконно русская земля. Поэтому есть предпосылки к тому, чтобы там тоже начать заваруху. Россия будет лезть везде», — убежден блогер.

Изучая настроения среди жителей Казахстана, ведущий признает, что поступающие сведения неоднозначны: «Последние месяца четыре, может быть, пять под моим видео из Казахстана очень положительные отзывы, массово. Меня это удивляет, я не пойму, почему это происходит… С другой стороны, я встречал людей из Казахстана, которые утверждают: «У нас тут такая «вата», жуть».

О том, что стоит за агрессивным имперским синдромом в России, читайте в интервью «Смерть Путина для Украины ничего не изменит, российское общество родит нового «царя».

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