- 13:13 Повышения стоимости газа с 1 мая, скорее всего, не будет: в "Нафтогазе" назвали причину
- 13:05 Озверели: куры насмерть заклевали лису, пробравшуюся в курятник
- 13:03 Смерть Путина для Украины ничего не изменит, российское общество родит нового «царя», — Андрей Полтава
- 12:59 Дожди и снег: синоптики уточнили прогноз на ближайшие дни
- 12:47 В Киеве нашли окровавленный труп сотрудника Администрации президента: что известно
- 12:41 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Челси»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 12:39 В Харькове ночью сгорели сразу несколько авто: подробности и фото
- 12:31 Худший в истории: футболист опозорился, нелепо исполнив пенальти
- 12:24 Ким Кардашьян уличили в копировании подзабытых нарядов Наоми Кэмпбелл
- 12:20 Порошенко: в 2014 году добровольцы на фронте дали Украине самое ценное — время
Не только Украина: названы страны, которые станут следующими жертвами Путина
После Украины следующими жертвами агрессии Кремля станут Беларусь и Казахстан. Россия не откажется от агрессивной политики, а потому стоит ждать российских пропагандистов с байками о «фашистских» настроениях среди белорусов и казахов. Об этом предупредил известный видеоблогер и телеведущий Андрей Полтава в интервью «ФАКТАМ». Примечательно, что прогнозы блогера звучат в унисон с аналитическими выводами от бывшего генсека НАТО.
«Я говорил и говорю, что Беларусь и Казахстан — следующие жертвы Кремля. Найдутся какие-нибудь „казахские фашисты“… Северные территории Казахстана — это же исконно русская земля. Поэтому есть предпосылки к тому, чтобы там тоже начать заваруху. Россия будет лезть везде», — убежден блогер.
Изучая настроения среди жителей Казахстана, ведущий признает, что поступающие сведения неоднозначны: «Последние месяца четыре, может быть, пять под моим видео из Казахстана очень положительные отзывы, массово. Меня это удивляет, я не пойму, почему это происходит… С другой стороны, я встречал людей из Казахстана, которые утверждают: «У нас тут такая «вата», жуть».
О том, что стоит за агрессивным имперским синдромом в России, читайте в интервью «Смерть Путина для Украины ничего не изменит, российское общество родит нового «царя».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...