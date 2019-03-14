Зачем нужен 4G?

Украина

Почти год как в Украине появилась связь 4-го поколения — пресловутый 4G, но до сих пор часто задается вопрос — а зачем? Есть же 3G, нормально работает, зачем напрягаться и менять свою SIM-карту на USIM? Как говорят маркетологи, смысл в лучшем клиентском опыте. А если простым языком, с 4G мы получаем больше за те же деньги.

Улучшенное покрытие

Когда мобильные операторы переводили свою сеть на 4G, они не просто что-то там переключали в существующем оборудовании, а и доставляли новое. По словам технического директора Vodafone Украина Евгения Фрунзы, базовые станции 4G ставились рекордно быстрыми темпами, в местах самой большой нагрузки на сеть. Это, конечно же, все областные центры, большие и малые города, на сегодня — уже более 45% жителей Украины могут пользоваться высокоростным интернетом. Таким образом, пока основная масса абонентов делит между собой 3G-сеть, те кто не поленился и поменял симку — пользуются быстрым интернетом.

Стабильная передача

У сети 4G лучший пинг. Что это означает? Ping — это промежуток времени, за который ваш смартфон получает ответ от запрашиваемого ресурса (сервера). Чем меньше ping, тем быстрее происходит интернет-соединение, а значит меньше «провалов» в связи. Просмотр видеороликов, прослушивание онлайн-аудиоподкастов и даже онлайн игры — все это работает и на 3G. Но на 4G эти вещи работаю стабильнее. Видео не подвисает, подкасты не заикаются, и враг не пристрелит вас из-за внезапных «лагов».

«Заливка» без проблем

Ничто так не угнетает современного человека, как медленная заливка фотографий в Instagram. В 4G-сети это происходит в 7 раз быстрее, чем в 3G. Для профессиональных фотографов это вообще огромное облегчение в работе. А для простых людей — это возможность моментально поделиться «луком».

4G реально быстрее

По словам Фрунзы, 4G намного быстрее, прямо-таки в разы. Также технический директор рекомендует учитывать, что сайты становятся все более «тяжелыми», видеоконтент все более популярным, а людей со смартфонами все больше. Мир готовится перейти в эру 5G, так что нет смысла сидеть на морально устаревшей технологи. «Так что рекомендую сходить в магазин и поменять свою старушку-симку на современный и быстрый USIM», — говорит он.

Как поменять симку?

Если вы контрактный абонент, то смена SIM-карты бесплатная, только паспорт не забудьте. Если у вас карточка предоплаты, можете просто купить стартовый пакет в любом магазине Vodafone и самостоятельно, позвонив на 222, заменить через колл-центр. Или еще проще: заполните форму на сайте и новую USIM-карту бесплатно доставят в ваш почтовый ящик:

https://www.vodafone.ua/uk/4g-order.

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