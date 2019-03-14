В Киеве 14 марта из-за футбольного матча ограничат вход в метро

Украина

В четверг, 14 марта, вечером на столичном НСК «Олимпийский» состоится футбольный матч между киевским «Динамо» и английским «Челси». В связи с предстоящей игрой (1/8 финала Лиги Европы) на станции метро «Олимпийская» возможны ограничения на вход, сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

При этом на станции метро «Площадь Льва Толстого» лишь один эскалатор будет рабочим, так что ожидается скопление людей — это следует учесть болельщикам. В то же время станция подземки «Дворец спорта» не прекратит работу в штатном режиме и будет функционировать без ограничений.

Напомним, что 14 марта «ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию встречи «Динамо» — «Челси» (начало — в 19:55).

Ранее «ФАКТЫ» также сообщали, что в Киеве в связи с началом реконструкции транспортной развязки на пересечении улиц Гетьмана, Довженко и проспекта Победы в ночь на 16 марта закрывают Шулявский мост.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО. «ФАКТЫ»

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