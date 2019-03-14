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Электроэнергия в Венгрии не дешевле, чем в Украине, — энергоэксперт
Тарифы на электроэнергию для населения в Украине в три раза ниже, чем в Венгрии. А в Украине самый высокий тариф не у ТЭС Ахметова, а у «Донбассэнерго», который принадлежит другим собственникам. Об этом пишет энергоэксперт Юрий Корольчук в социальной сети Facebook.
По его словам, эксперты и журналисты «некоторые достоверные факты подтасовывают под конкретную задачу — создание иллюзии тотальной коррупции и несправедливости в энергетике». Речь идет об информации о том, что в Украине в феврале рекордно высокий тариф для тепловой генерации.
Корольчук отмечает, что венгерский рынок действует по иной, отличной от Украины, модели работы энергорынка. «Там (на венгерском рынке. - Авт.) нет ОРЦ, которая формируется на год вперед. Цена на электроэнергию в Венгрии волатильна и постоянно меняется. Так, в феврале на одном из рынков (на сутки вперед) она равнялась 49,56 евро. Но в январе была целых 73,23 евро!» — пишет он.
В Украине цена электроэнергии также постоянно меняется. Так, в 4-м квартале 2018 года тариф «ДТЭК Западэнерго» был на уровне 1571−1595 грн/МВт-ч. Это фактически равно ОРЦ (1586 грн/МВт-ч), в которой замиксована более дешевая энергия «Энергоатома».
«То есть тепловой генерации не покрывались даже предусмотренные методологией затраты на покупку угля», — пишет Корольчук.
Также эксперт отмечает, что в Венгрии есть целый ряд услуг, стоимость которых после «плюсуются» к цене электроэнергии: контроль частоты, контроль напряжения, спиннинговых резерв, постоянный резерв, стартовая мощность и тому подобное. В Украине эти затраты изначально заложены в стоимость электроэнергии.
«Следует не оптовой ценой меряться, а сравнивать тарифы для конечного потребителя. Например, в январе в Будапеште кВт-ч стоила для домохозяйств, то есть населения, 0,12 евро, а в Киеве 0,04. Разница — в три раза!» — подчеркнул Корольчук.
Напомним, «Наші гроші» опубликовали информацию о том, что электроэнергия в Украине значительно дороже электроэнергии в Венгрии, ссылаясь на якобы высокий тариф тепловой генерации в феврале 2019 года.
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