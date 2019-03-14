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У партии Рабиновича стабильно высокий парламентский рейтинг, – западные социологи
«Оппозиционная платформа — За життя» Вадима Рабиновича — среди лидеров партийных рейтингов. Об этом стало известно из социологического опроса, который провел международный исследовательский центр BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия).
По результатам опроса, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то шансы на прохождение в следующий состав парламента есть у таких партий: «Слуга народа» Владимира Зеленского (18,0%), «Батьківщина» Юлии Тимошенко (14,9%), «Оппозиционная платформа — За життя» Вадима Рабиновича и Юрия Бойко (14,5%), «Блок Петра Порошенко «Солидарность» (9,1%), «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, Дмитрия Добродомова и Андрея Садового (6,1%).
У других политических партий рейтинги ниже — Радикальная партия Олега Ляшко (4,7%), «Свобода» (3,1%), УКРОП (1,4%).
Согласно соцопроса, если бы президентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, большая часть опрошенных отдала бы свои голоса за Владимира Зеленского (23,1%), Петра Порошенко (14,3%), Юлию Тимошенко (14,3%) и Юрия Бойко (13,9%).
По мнению исследователей, принимая во внимание последние политические события в Украине, где сразу пять участников президентской гонки сняли свои кандидатуры с выборов, результаты последнего опроса позволяют сделать следующие выводы: «В Украине есть четыре реальных кандидата на прохождение во второй тур президентских выборов. Небольшая разница в их нынешнем рейтинге не дает оснований делать какие-то точные предположения относительно того, кто именно станет следующим президентом или выйдет во второй тур. В течение следующих недель „Большая четверка“ кандидатов останется без изменений. В нее и в дальнейшем будут входить Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и Юрий Бойко».
Снятие Евгением Мураевым своей кандидатуры в пользу Александра Вилкула не способствовало увеличению рейтинга Вилкула. По мнению исследователей, после попадания Мураева в санкционный список РФ и обвинений в сотрудничестве с украинскими спецслужбами часть разочарованных избирателей решила поддержать Владимира Зеленского, а другая — Юрия Бойко, который остается едва ли не единственным политиком с незапятнанной репутацией.
Опрос проводился на территории Украины международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) в период с 11 по 12 марта 2019 года. Общее количество респондентов составило 2024 человека. Метод опроса — комбинированные интервью. Вероятная погрешность — 2,2%.
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