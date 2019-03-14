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Не выстоял в бою с болезнью: стало известно о смерти ветерана АТО (фото)
13 марта после тяжелой болезни скончался ветеран АТО Василий Яворский. Об этом сообщили в Стрыйской райгосадминистрации.
Яворский с сентября 2016 по ноябрь 2017 года проходил военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины. Он выполнял боевые задачи в Луганской области.
«Василий пошел воевать после смерти своего родного брата Тараса Яворского, также участника АТО», — говорится в сообщении.
Похороны бойца состоятся в пятницу, 15 марта, в его родном селе Алексичи в 14:00.
У умершего осталась мать. О семье подробности неизвестны.
Как сообщали «ФАКТЫ», в ночь на 14 марта ушел из жизни известный участник АТО, военный капеллан и парамедик-доброволец медбатальона «Госпитальеры» Сергей Мороз с позывным «Фрост». Мороз скончался после тяжелой болезни — около года назад у него обнаружили рак.
10 февраля от онкологического заболевания умер ветеран АТО, бывший боец 93-й бригады «Холодный Яр» Виталий Здор.
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