Происшествия

Не выстоял в бою с болезнью: стало известно о смерти ветерана АТО (фото)

13 марта после тяжелой болезни скончался ветеран АТО Василий Яворский. Об этом сообщили в Стрыйской райгосадминистрации.

Яворский с сентября 2016 по ноябрь 2017 года проходил военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины. Он выполнял боевые задачи в Луганской области.

«Василий пошел воевать после смерти своего родного брата Тараса Яворского, также участника АТО», — говорится в сообщении.

Похороны бойца состоятся в пятницу, 15 марта, в его родном селе Алексичи в 14:00.

У умершего осталась мать. О семье подробности неизвестны.

Как сообщали «ФАКТЫ», в ночь на 14 марта ушел из жизни известный участник АТО, военный капеллан и парамедик-доброволец медбатальона «Госпитальеры» Сергей Мороз с позывным «Фрост». Мороз скончался после тяжелой болезни — около года назад у него обнаружили рак.

10 февраля от онкологического заболевания умер ветеран АТО, бывший боец 93-й бригады «Холодный Яр» Виталий Здор.

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