Украина

Так и умереть можно: в сети рассказали о новом происшествии в поезде «Укрзалізниці»

На смену жуткому холоду в вагонах «Укрзалізниці» пришла не менее жуткая жара, поскольку железнодорожники отказываются отапливать вагоны в соответствии с температурой «за бортом». В результате до батарей невозможно дотронуться, пожаловалась в Facebook журналистка Марьяна Пьецух.

По ее словам, проводница объяснила возмущенным пассажирам, что через 2 часа отопление выключат и поэтому батареи нужно так нагреть, чтобы тепло продержалось до утра.

При этом журналистка отмечает, что в вагоне вполне мог находиться пассажир с больным сердцем, которому могло стать плохо при такой духоте.

Пользователи откликнулись на историю Марьяны, подтвердив, что тоже становились заложниками подобных ситуаций.

«Это просто катастрофа. Невозможно заснуть. Это едва не главная причина, почему я пытаюсь не ездить ночными поездами», — отметил один из них.

Один из пользователей рассказал, что он делает в такой ситуации.

«Я одеялом накрываю батарею. И конечно, иду писать в книгу жалоб/звонить на горячую линию, проводников немного отпускает, но не надолго. Мерзнут они, профессиональная болезнь», — отмечает пассажир.

Напомним, в феврале стало известно о возмущении пассажиров условиями в поезде «Укрзалізниці» сообщением «Киев-Черновцы» покупающих билеты в вагон СВ, но все равно рискующих ехать в холоде, с задувающим в оконные щели ветром. Причем пожаловаться на отсутствие сервиса им не удавалось.

Также «ФАКТЫ» публиковали советы опытных путешественников о том, что делать, если в вагоне неподходящие условия.

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