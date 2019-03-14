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ЧП со школьниками в Днепре: выяснились важные детали
В Днепре госпитализировали 12 школьников из получившей скандальную известность средней школы в Шевченковском районе города. По состоянию на 16:00 14 марта в больницы города обратились 13 учащиеся этого учебного заведения.
По информации «Українських новин», все школьники жаловались на похожие симптомы: слабость, рвоту и высокую температуру.
В управлении Госпродпотребслужбы начали расследование массового отравления детей. В школе работают сотрудники отдела ювенальной превенции Управления превентивной деятельности в Днепропетровской области и представители санэпидемстанции.
Проводится осмотр школы и пищеблока.
В школе объявлен карантин на 10 рабочих дней.
Напомним, ранее в Днепре шестеро учеников четвертого класса получили отравления от соприкосновения с самодельными игрушками.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...