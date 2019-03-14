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Происшествия

ЧП со школьниками в Днепре: выяснились важные детали

21:04 14 марта 2019   310
12 детей госпитализированы
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепре госпитализировали 12 школьников из получившей скандальную известность средней школы в Шевченковском районе города. По состоянию на 16:00 14 марта в больницы города обратились 13 учащиеся этого учебного заведения.

По информации «Українських новин», все школьники жаловались на похожие симптомы: слабость, рвоту и высокую температуру.

В управлении Госпродпотребслужбы начали расследование массового отравления детей. В школе работают сотрудники отдела ювенальной превенции Управления превентивной деятельности в Днепропетровской области и представители санэпидемстанции.

Проводится осмотр школы и пищеблока.

В школе объявлен карантин на 10 рабочих дней.

Напомним, ранее в Днепре шестеро учеников четвертого класса получили отравления от соприкосновения с самодельными игрушками.

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