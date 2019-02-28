В Днепре школьники массово отравились самодельными игрушками

Происшествия

В Днепре шесть учеников 4 класса получили отравления от соприкосновения с самодельными игрушками.

Как сообщили в областном главке полиции, установлено, что дети играли самодельными «лизунами». Вероятнее всего, это и стало причиной отравления 6 четвероклассников.

Полиция проводит проверку факта возможного отравления учеников одной из школ Днепра и обращается к родителям с просьбой следить за досугом детей.

«Уважаемые родители! В сети интернет выложено много рецептов изготовления самодельных игрушек, в состав которых входят опасные ингредиенты. Следите за досугом детей и будьте осмотрительны», — говорится в сообщении.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о другом опасном проведении досуга школьниками. В начале февраля 11-летний мальчик играл вместе с друзьями на Русановском канале в Киеве. После того, как школьник прыгнул на лед, льдина откололась, и подростка унесло за 12 метров от берега.

А на днях на одной из станций Киевского метрополитена трое подростков устроили опасные игры — двое из них держали третьего прямо над рельсами. Очевидно, что дети торопились зафиксировать на видео свою «смелость» до прихода поезда.

Очень популярной среди столичных подростков стала еще одна опасная игра — «Беги или умри». Ее суть заключается в том, чтобы перебежать оживленную трассу в неположенном месте и остаться в живых.

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