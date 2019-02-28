26.78 / 27.01 30.40 / 30.79
Киев: +9
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Днепре школьники массово отравились самодельными игрушками

19:06 28 февраля 2019   122
игрушки-лизуны
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепре шесть учеников 4 класса получили отравления от соприкосновения с самодельными игрушками.

Как сообщили в областном главке полиции, установлено, что дети играли самодельными «лизунами». Вероятнее всего, это и стало причиной отравления 6 четвероклассников.

Полиция проводит проверку факта возможного отравления учеников одной из школ Днепра и обращается к родителям с просьбой следить за досугом детей.

«Уважаемые родители! В сети интернет выложено много рецептов изготовления самодельных игрушек, в состав которых входят опасные ингредиенты. Следите за досугом детей и будьте осмотрительны», — говорится в сообщении.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о другом опасном проведении досуга школьниками. В начале февраля 11-летний мальчик играл вместе с друзьями на Русановском канале в Киеве. После того, как школьник прыгнул на лед, льдина откололась, и подростка унесло за 12 метров от берега.

А на днях на одной из станций Киевского метрополитена трое подростков устроили опасные игры — двое из них держали третьего прямо над рельсами. Очевидно, что дети торопились зафиксировать на видео свою «смелость» до прихода поезда.

Очень популярной среди столичных подростков стала еще одна опасная игра — «Беги или умри». Ее суть заключается в том, чтобы перебежать оживленную трассу в неположенном месте и остаться в живых.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!

Киев
+9

Ветер: 4 м/с  С-З
Давление: 728 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины