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Власти Украины призвали отреагировать на открытие в Польше памятника "жертвам украинских националистов"
На кладбище в польском городе Щецине открыли памятник «жертвам украинских националистов 1939—1947 годов. Об этом говорится в сообщении Института национальной памяти Польши, пишет издание «Гордон».
«Памятник чествует память тысяч поляков, жителей Волыни и Малой Польши, жертв геноцида, совершенного в 1939—1947 годах членами украинских националистических организаций ОУН-УПА», — говорится в сообщении.
В Институте нацпамяти сообщили, что дата открытия памятника была не случайной — 9 февраля 1943 года в польской колонии Паросля [на Волыни] подразделение УПА совершило «первое коллективное и организованное» убийство польского населения.
«173 поляка были убиты с особой жестокостью. Преступление в Паросле считается началом волынского геноцида, хотя отдельные убийства поляков уже происходили ранее», — отметили в институте.
В сообщении добавили, что памятник соорудили благодаря усилиям общества восточных областей «Наследие и память» и при финансовой поддержке отделения Института национальной памяти в Щецине.
Открытие памятника вызвало резкую реакцию украинской стороны. В частности, 12 марта Львовский облсовет обратился к президенту Украины, Кабинету Министров и Верховной Раде Украины.
«Высшим цинизмом польской пропагандистской машины является то, что бюро по вопросам чествования борьбы и мученичества при Институте национальной памяти Польши проиллюстрировало информацию об открытии указанного памятника фотографией украинского села Сагрынь на Холмщине, сожженного польской Армией Краевой в марте 1944 года. Бесспорно, эта недоказательная и пренебрежительная риторика не способствует взаимопониманию в двусторонних отношениях», — говорится в обращении.
Депутаты призвали власть Украины осудить открытие памятника в Щецине, принять меры по восстановлению в Польше разрушенных украинских памятников, разработать и принять общегосударственную целевую программу памяти жертв оккупационных режимов в XX веке.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Конституционный трибунал Польши признал неконституционными термины «украинские националисты» и «Восточная Малопольща» в Законе «Об Институте национальной памяти». Ранее польский президент Анджей Дуда опротестовал в суде ряд положений закона, вызвавшего большой резонанс в мире. Также глава Института национальной памяти Польши Ярослав Шарек заявил о том, что его страна готова вести с Украиной переговоры по поводу восстановления разрушенных украинских мест памяти на юге Польши. Речь идет о памятнике на горе Монастырь, который был разбит неизвестными в 2015 году.
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