На Донбассе ликвидирована известная террористка "ДНР" (фото)

Украина

В сети стало известно о гибели известной «ополченки» террористической «ДНР» с позывным «Кира». Украинцам сообщил об этом офицер Анатолий Штефан («Штирлиц»).

По его информации, террористка погибла 1 марта.

«200 бригада 01.03.19 пополнилась очередным бойцом, позывной „Кира“, данные уточняются. Всё будет Украина и победа за нами!», — написал офицер, показав фото террористки.

В сепаратистских ресурсах сообщили, что погибшей было 28 лет.

Напомним, в начале марта стало известно о переходе на сторону Украины террористки «ДНР» Светланы Дрюк, которая была командиром единственного женского танкового экипажа боевиков «ДНР» и стала героиней пропагандистского фильма «Ополченочка».

В интервью ТСН она сообщила о готовности дать показания о российской агрессии против Украины в Гааге, а при необходимости даже вернуться на фронт, но уже воевать на стороне Украины.

Спецоперация ГРУ с «Ветерком» стала самой громкой после вывода с оккупированной территории бывшего «министра культуры ДНР» Юрия Лекстутеса.



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