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На Донбассе ликвидирована известная террористка "ДНР" (фото)
В сети стало известно о гибели известной «ополченки» террористической «ДНР» с позывным «Кира». Украинцам сообщил об этом офицер Анатолий Штефан («Штирлиц»).
По его информации, террористка погибла 1 марта.
«200 бригада
В сепаратистских ресурсах сообщили, что погибшей было 28 лет.
Напомним, в начале марта стало известно о переходе на сторону Украины террористки «ДНР» Светланы Дрюк, которая была командиром единственного женского танкового экипажа боевиков «ДНР» и стала героиней пропагандистского фильма «Ополченочка».
В интервью ТСН она сообщила о готовности дать показания о российской агрессии против Украины в Гааге, а при необходимости даже вернуться на фронт, но уже воевать на стороне Украины.
Спецоперация ГРУ с «Ветерком» стала самой громкой после вывода с оккупированной территории бывшего «министра культуры ДНР» Юрия Лекстутеса.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?