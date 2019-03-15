Проверка на полиграфе: Богомолец — не технический кандидат

Украина

Кандидат в президенты Ольга Богомолец успешно прошла проверку на детекторе лжи в прямом эфире. В частности, правдивыми признаны заявления Богомолец о том, что она не является техническим кандидатом, а также что на ее кампанию не давал деньги ни один из олигархов. Такие результаты проекта «Экзамен достоинства» обнародованы в социальной сети Facebook.

«Я не получаю средств от олигархов, никогда не участвовала в хищении государственного имущества, не наживалась на тендерах или государственных закупках, на украинском народе, я не технический кандидат и не марионетка олигархов, я служу народу Украины и очень счастлива, что сегодня, в День добровольца, могу быть добровольцем, который старается вывести Украину на новый уровень политики», — подытожила результаты тестирования Ольга Богомолец.

Напомним, что кандидат в президенты Ольга Богомолец во время проверки на полиграфе в прямом эфире ответила «нет» и на вопрос, имеет ли она отношение к хищению государственных средств и сотрудничает ли со спецслужбами РФ. Полиграф подтвердил правдивость всех ответов Богомолец. Также она заявила, что взнос в 2,5 миллиона гривен для участия в президентских выборах — это личные средства ее семьи, и отметила, что ей известны источники финансирования ее президентской кампании и средства на нее не давал ни один из олигархов.

Следует отметить, что ранее Ольга Богомолец призвала всех кандидатов в президенты пройти проверку на детекторе лжи и ответить на ряд вопросов, в частности, о разворовывании бюджета и работе на олигархов. Но ни один из кандидатов не откликнулся на ее призыв.



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