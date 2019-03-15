Украинские военные провели учения на Приазовье: появилось мощное видео

Украина

Украинские военные из состава Объединенных сил провели учения армейской, штурмовой и истребительной авиации, которые предназначены для поддержки действий кораблей ВМС и Государственной пограничной службы в акватории Азовского моря. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Сообщается, что корабли морской компоненты Объединенных сил по сигналу тревоги вышли из пункта базирования в определенный район акватории моря. В ходе выполнения совместных мероприятий отрабатывались вопросы отражения воздушного нападения кораблями, поддержки авиацией действий корабельно-катерной группировки и ведения огня штатным вооружением кораблей по надводной цели.

«Проверка боевой готовности и тренировка показала отличную слаженность кораблей и авиации, их способность выполнять боевые задачи точно, метко и в установленные сроки», — говорится в сообщении штаба.

Напомним, в Херсонской области на полигоне «Ягорлык» продолжаются испытания восстановленных и модернизированных комплексов ЗРК 2К12−2Д «Куб» и БМ9К330 «Тор», которые будут направлены в ВСУ.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Украине началась подготовка к совместным с США многосторонним военным учениям «Си Бриз-2019». Учения будут проходить в северо-западной части Черного моря, а также на территории Николаевской, Херсонской и Одесской областей. Международные учения стартуют в июле 2019 года и продлятся неделю. Военные стран-участниц будут выполнять задачи на море, суше, в воздухе и под водой.

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