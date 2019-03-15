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У известного бойца ММА проблемы с психикой
У американского бойца смешанных единоборств (ММА) Тони Фергюсона появились серьезные проблемы со здоровьем. В частности, у спортсмена, в активе которого 27 боев в профессиональной карьере (24 победы, 3 поражения), нарушена психика — как сообщает интернет-издание mmajunkie.com, за последний год в дом к Тони (боец проживает в Окснарде, штат Калифорний) полиция приезжала пять раз, из них трижды — в прошлом месяце.
Как сообщил один из свидетелей, Фергюсон несколько дней подряд не спал, разрушал свой дом, а также говорил о внедренном в его ногу чипе. Другой же очевидец рассказал, что Тони искал в своем доме посторонних, чувствуя, что там кто-то прячется. В итоге представители полиции порекомендовали спортсмену обратиться к психиатру.
Отмечу, что в 2017—2018 году Фергюсон владел титулом временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Ранее 35-летний боец, у которого есть жена и маленький сын, неоднократно заявлял, что готов выйти в октагон с нынешним обладателем чемпионского титула в данной весовой категории россиянином Хабибом Нурмагомедовым, отбывающим девятимесячную дисквалификацию за драку после боя с Конором Макгрегором.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что глава UFC назвал следующих соперников Макгрегора и Хабиба.
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