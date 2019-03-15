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Как в 2019 году можно получить «теплый кредит» от государства

В условиях постоянного роста жилищно-коммунальных тарифов, в частности стоимости отопления, чуть ли не единственным способом сократить расходы остается утепление многоэтажек. Это не дешевый процесс, однако у людей есть возможность существенно уменьшить свои затраты на повышение энергоэффективности жилья. В Украине действует несколько государственных и муниципальных программ, направленных на энергетическую модернизацию жилого фонда. Самая популярная из них — государственная программа «теплых кредитов». В нынешнем году только в госбюджете на эти цели заложено 400 млн грн. На днях уполномоченные банки начали выдавать такие кредиты всем желающим утеплить свое жилье.

Три государственных банка объявили о начале выдачи «теплых кредитов» на 2019 год. В программе участвуют «Ощадбанк», «Укргазбанк» и «ПриватБанк». Финансирование всеукраинской программы осуществляется и из государственного, и из местных бюджетов.

Как сообщил председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины (Госэнергоэффективности) Сергей Савчук, за четыре года действия программы в ней приняли участие около 525 тысяч семей. В целом же внедрение программы «теплых кредитов» позволило инвестировать около 7 млрд грн в энергоэффективность страны, а также экономить до 280 млн кубометров газа ежегодно. Любопытно, что в 2018 году программой «теплых кредитов» воспользовались в три раза больше домов, чем за три предыдущих года. По словам Сергея Савчука, только за первую неделю действия программы в 2019 году на энергоэффективные мероприятия уже выдано людям 8 млн грн. Лидерами по предоставлению «теплых кредитов» являются Киевская, Львовская и Сумская области.

«Для физических лиц действуют два основные направления — котлы и расходные материалы на саму модернизацию. Для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) никаких ограничений: это может быть комплексная или частичная модернизация дома. Общий объем нашего кредитного портфеля по данной программе составляет 4 миллиарда гривен», — рассказал заместитель председателя правления «Ощадбанка» Андрей Стецевич.

При этом банкир обратил внимание на впечатляющую дисциплину выплат заемщиков по «теплым кредитам», что делает кредитование данной программы коммерчески интересным. Так, по его словам, доля просроченных платежей по кредитам для физических лиц составляет 0,4%, а для ОСМД — и вовсе 0%.

Стоит напомнить, что механизм финансирования «теплых кредитов» предусматривает следующие возмещения за счет государства:

20% суммы кредита (но не более 12 тыс грн) для граждан при замене газовых котлов;

35% суммы кредита (но не более 14 тыс грн) — на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц;

40% суммы кредита (но не более 14 тыс грн в расчете на одну квартиру) — на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов.

При этом гражданам, которые получают субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, компенсируется 70% суммы кредита.

По подсчетам Госэнергоэффективности, энергомодернизация жилья позволяет снизить стоимость коммунальных услуг на 50%. Кроме того, в случае продажи квартиры ее стоимость увеличится на 30%.

В агентстве напомнили, что для получения «теплого кредита», необходимо:

ознакомиться с условиями и выяснить, какие энергоэффективные меры попадают под компенсацию;

обратиться в один из трех государственных банков, участвующих в программе, при этом условия у них могут быть разными, например, комиссия может отличаться;

оформить заявку на кредит;

получить подтверждение в течение 3−5 дней;

получить деньги в течение 30−60 дней.

Выгодность «теплых кредитов» подтверждают и эксперты. Однако прежде, чем обращаться в банк, стоит изучить состояние дома и определить, какие именно работы могут повысить энергоэффективность и сократить расходы жильцов на отопление.

«Чтобы повысить температуру в доме и меньше платить за отопление, необходимо заняться энергосбережением и увеличением энергоэффективности. Начать нужно с того, что пригласить энергоаудитора, который выполнит комплексное энергетическое обследование здания и определит, какие мероприятия по утеплению или модернизации системы отопления для повышения комфорта необходимо выполнить, сколько энергии можно будет сберечь, в какую сумму эти мероприятия обойдутся, как быстро окупятся и где взять на них деньги», — рассказал «ФАКТАМ» эксперт по энергоэффективности, менеджер энергосервисной компании Антон Ковалишин.

По его словам, значительно сократить расходы можно за счет участия в государственных либо муниципальных программах по внедрению энергоэффективности, в том числе за счет «теплых кредитов».

«И только после этого следует приступать к комплексной термомодернизации всего здания, а не утеплять отдельные квартиры, — говорит Ковалишин. — Утепление отдельных квартир поможет повысить температуру в помещениях максимум на 1−2 градуса и не приведет к экономии расходов на отопление, поскольку платят жильцы многоэтажки по общедомовому счетчику тепла.

Стоит отметить, что в зданиях советской постройки можно сэкономить на оплате отопления до 50%, а в некоторых случаях и до 70%, при комплексной термомодернизации зданий. В многоэтажках порядка 10−40% вы сэкономите с помощью индивидуальных тепловых пунктов с автоматическим погодным регулированием. Такие капиталоемкие мероприятия, как комплексное утепление стен, чердаков, крыш и подвалов, станут более привлекательными для жильцов, поскольку теперь будут окупаться быстрее. Также стоит утеплить инженерные коммуникации — трубы горячего водоснабжения и центрального отопления", — подытожил эксперт.

Напомним, что, скорее всего, в мае нас ждет очередное повышение стоимости газа. Оно приведет к росту тарифов на отопление, горячую воду и другие жилищно-коммунальные услуги. По мнению экспертов, рост тарифов может составить около 20%.

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