- 12:31 Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы: онлайн-трансляция из Ньона
- 12:28 Трансгендер потребовал извинений и 3000 долларов за то, что его дважды назвали «сэром»
- 12:24 Супрун рассказала, как избавиться от камней в почках
- 12:17 Там реально разруха: в Украине рассказали, как вернуть Донбасс
- 12:07 В Николаеве суд остался без судей: что произошло
- 12:06 Олимпийский чемпион Абраменко пропустит целый сезон: названа причина
- 11:59 Температурные качели: прогноз погоды на выходные
- 11:53 Скандал в Конституционном суде: главу КСУ обвиняют в "разрушении правосудия"
- 11:50 Наглость — второе счастье: Россия захотела получить у Украины деньги на Крым
- 11:37 Гайтана развеселила сеть видео с маленькой дочкой
Олимпийский чемпион Абраменко пропустит целый сезон: названа причина (видео)
Украинский фристайлист Александр Абраменко, ставший олимпийским чемпионом Пхенчхана-2018 и в начале февраля 2019-го завоевавший «серебро» на чемпионате мира, проходившем в американской Юте, решил взять паузу в выступлениях.
«Поскольку следующий сезон просто кубковый, там нет чемпионата мира, поэтому хочу взять перерыв и отдохнуть от соревнований. Тренироваться и поддерживать форму буду, но просто отдохну от выступлений. 16 лет изо дня в день я переживал, прыгал с трамплина, и эмоциональная нагрузка была очень серьезной. Хочу отдохнуть, а в следующем году — приступить к подготовке к чемпионату мира-2021 в китайском Чжанцзякоу и Олимпийских играх-2022 в Пекине. Для меня это может быть пятая Олимпиада — рекорд, серьезное достижение.
Недавнее «серебро» чемпионата мира показало, что у нас образовалась команда, которая позволяет из раза в раз показывать результат. До этого, у нас, к сожалению, не было такой команды, были проблемы внутри, не могли мы настроиться на хорошую работу и показывать хороший результат. А что касается неслучайности победы на Олимпиаде в Пхенчхане, то Игры случайно выиграть нельзя. В карты выиграть можно, в казино… Да что говорить — туда просто так попасть нереально, не то что на высшую ступень подиума подняться!" — рассказал Абраменко в эфире Youtube-канала Ukrainian Sport TV.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский олимпийский чемпион женился на российской спортсменке.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.