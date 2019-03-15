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Спорт

Олимпийский чемпион Абраменко пропустит целый сезон: названа причина (видео)

12:06 15 марта 2019   21
Олимпийский чемпион Абраменко пропустит целый сезон: названа причина (видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Украинский фристайлист Александр Абраменко, ставший олимпийским чемпионом Пхенчхана-2018 и в начале февраля 2019-го завоевавший «серебро» на чемпионате мира, проходившем в американской Юте, решил взять паузу в выступлениях.

«Поскольку следующий сезон просто кубковый, там нет чемпионата мира, поэтому хочу взять перерыв и отдохнуть от соревнований. Тренироваться и поддерживать форму буду, но просто отдохну от выступлений. 16 лет изо дня в день я переживал, прыгал с трамплина, и эмоциональная нагрузка была очень серьезной. Хочу отдохнуть, а в следующем году — приступить к подготовке к чемпионату мира-2021 в китайском Чжанцзякоу и Олимпийских играх-2022 в Пекине. Для меня это может быть пятая Олимпиада — рекорд, серьезное достижение.

Недавнее «серебро» чемпионата мира показало, что у нас образовалась команда, которая позволяет из раза в раз показывать результат. До этого, у нас, к сожалению, не было такой команды, были проблемы внутри, не могли мы настроиться на хорошую работу и показывать хороший результат. А что касается неслучайности победы на Олимпиаде в Пхенчхане, то Игры случайно выиграть нельзя. В карты выиграть можно, в казино… Да что говорить — туда просто так попасть нереально, не то что на высшую ступень подиума подняться!" — рассказал Абраменко в эфире Youtube-канала Ukrainian Sport TV.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский олимпийский чемпион женился на российской спортсменке.

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