Украина

«Нужно отдать должное – Порошенко не из пугливых», – «азовцы» о приезде президента на Донбасс

Бойцы полка «Азов» оценили приезд президента Украины Петра Порошенко на передовую, где он встретился воинами и ответил на их вопросы. Впечатлениями от встречи на своей странице в Facebook поделился военнослужащий «Азова» Денис Шеломиенко.

«Нужно отдать должное, П (Порошенко. — Авт.) не из пугливых: оружие в оружейную не сдавали, боеприпасы и магазины не забирали. То есть при желании можно было, ну, то, о чем вы подумали. Также отдаю должное, разговор был живой. Я ожидал, что П выдаст „стандартное выступление“ и уедет, но нет, выслушал достаточно острые вопросы, в том числе и о Свинарчуках (речь о бывшем замсекретаря СНБО Олеге Гладковском и его сыне Игоре. — Авт.)», — написал «азовец».

Служащий также отметил, что, отвечая на вопрос о Свинарчуке и скандале, связанном с контрабандой в оборонной отрасли, президент подчеркнул, что это сфера ответственности судебной системы.

«Встреча была холодной, он прекрасно понимал, что тут «не клуб его друзей». Нервничал, пару раз повышал голос. Что касается Свинарчуков: «Вину установит суд. Если признают виновными, то понесут наказание», — пересказал разговор с президентом Шеломиенко.

Кроме того, по словам военнослужащего, Порошенко подчеркнул, что не приемлет и не допустит дискредитации военного подразделения «Азов».

«По поводу „псов Авакова“: „Азов“ — не псы Авакова, не мои псы и не чьи-либо вообще. Это военное подразделение, которое защищает страну. Те, кто позволяет себе подобные высказывания, работают на дискредитацию военного подразделения, которое защищает страну», — процитировал главу государства Денис Шеломиенко.

Напомним, что вчера, 14 марта, президент Петр Порошенко посетил передовые позиции ВСУ в Донецкой области и поздравил военнослужащих с Днем добровольца.

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