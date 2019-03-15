В Киеве изменится ряд маршрутов общественного транспорта

Украина

В пятницу, 15 марта, по разным причинам было временно изменено движение по некоторым маршрутам:

с утра из-за аварийных работ водоканала подкорректировали схему движения троллейбусов № 9, 22 на разворотном круге «Аэропорт «Киев» — транспорт следует через улицу Народного ополчения;

на разворотном круге «Аэропорт «Киев» — транспорт следует через улицу Народного ополчения; из-за ДТП на участке улица Малиновского — Пожарное депо (в направлении Контрактовой площади) трамвай № 16 («Станция метро «Героев Днепра» — «Контрактовая площадь») временно курсирует по маршруту трамвая № 11 («Улица Иорданская» — «Контрактовая площадь»).

В субботу, 16 марта, из-за продуктовых ярмарок на улицах Закревского (от проспекта Маяковского до улицы Драйзера) и Иорданской «Киевпасстранс» изменил маршруты автобуса № 101 и троллейбуса № 34:

автобус № 101 проследует: от станции метро «Почайна» до проспекта Маяковського по своей трассе, далее улица Драйзера — улица Закревского и снова по действующей схеме;

проследует: от станции метро «Почайна» до проспекта Маяковського по своей трассе, далее улица Драйзера — улица Закревского и снова по действующей схеме; троллейбус № 34 поедет по улице Северной, проспекту Героев Сталинграда, улице Маршала Тимошенко, проспектам Героев Сталинграда и Степана Бандеры и обратно.

В ночь на субботу, 16 марта, (с 00:00 до 6:00) из-за наладки контактной сети на пересечении проспекта Победы и улицы Гетьмана движение ночных троллейбусов №№ 92Н, 93Н, 94Н «Киевпасстранс» организовал по маршрутам:

№ 92Н поедет по проспекту Свободы, улице Порика, проспекту Правды, улицам Маршала Гречко, Стеценко, Щусева, Ильенко (Мельникова), Сечевых Стрельцов, Черновола, Воздухофлотскому проспекту, улице Огиенко, Воздухофлотскому проспекту до международного аэропора «Киев» (Жуляны);

поедет по проспекту Свободы, улице Порика, проспекту Правды, улицам Маршала Гречко, Стеценко, Щусева, Ильенко (Мельникова), Сечевых Стрельцов, Черновола, Воздухофлотскому проспекту, улице Огиенко, Воздухофлотскому проспекту до международного аэропора «Киев» (Жуляны); № 93Н проследует по улицам Чернобыльской, Академика Ефремова, проспектам Академика Палладина, Победы, улицам Щербаковского, Стеценко, Щусева, Ильенко (Мельникова), Сечевых Стрельцов, Черновола, проспекту Победы, бульвару Шевченко, улице Большой Васильковской до станции метро «Площадь Льва Толстого»;

проследует по улицам Чернобыльской, Академика Ефремова, проспектам Академика Палладина, Победы, улицам Щербаковского, Стеценко, Щусева, Ильенко (Мельникова), Сечевых Стрельцов, Черновола, проспекту Победы, бульвару Шевченко, улице Большой Васильковской до станции метро «Площадь Льва Толстого»; № 94Н будет курсировать от проспекта Леся Курбаса по Кольцевой дороге, проспекту Победы, улицам Щербаковского, Стеценко, Щусева, Ильенко (Мельникова), Сечевых Стрельцов, Черновола, проспекту Победы, бульвару Шевченко, улице Большой Васильковской до станции метро «Площадь Льва Толстого».

В воскресенье, 17 марта, из-за ярмарки на улице Татарской движение автобуса № 31 будет таким: от станции метро «Политехнический институт» до улицы Отто Шмидта автобус будет ходить по обычному маршруту, далее — от улицы Отто Шмидта до улицы Нагорной, потом снова вырулит на свою трассу.

В понедельник, 18 марта, (с 2:00 до 4:30) в связи с ремонтными работами на линии по проспекту Маяковского ночной троллейбус № 91Н пустят по трассе: Центральный ж/д вокзал — улица Лифаря (Сабурова).

Также с 18 марта для улучшения транспортного сообщения пассажиров Соломенского и Голосеевского районов вносятся изменения и в работу автобусного маршрута № 5 («Улица Изюмская» — «Вокзальная площадь»):

движение автобуса № 5 организовано по новой схеме: улица Изюмская (в обратном направлении улица Изюмская — переулок Руслана Лужевского) — улица Брожко — улица Гринченко — улица Байковая (до улицы Волжской) — улица Гринченко — улица Малевича — улица Владимиро-Лыбедская -улица Большая Васильковская — улица Саксаганского (в обратном направлении улица Жилянская — улица Антоновича) — улица Петлюры — Вокзальная площадь.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве начинается реконструкция Шулявского моста. Его перекроют 16 марта, транспорт направят в объезд по прилегающим улицам.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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