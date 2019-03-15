26.80 / 27.14 30.23 / 30.76
Киев: +8
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве врачу плеснули в лицо опасной жидкостью

12:53 15 марта 2019   263
Врач
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве произошло нападение на медика — ему плеснули в лицо неизвестным веществом, после чего пострадавшего пришлось госпитализировать. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

Инцидент произошел около 9:00 15 марта по улице Енисейской в Голосеевском районе.

Нападавшему удалось скрыться, в настоящее время его личность устанавливают по записям с камер видеонаблюдения.
Уголовные производства начаты по двум статьям Уголовного кодекса Украины — ч. 1 статьи 121 («Умышленное тяжкое телесное повреждение») и ч. 4 статьи 296 («Хулиганство»).

Напомним, в Украине уже были зафиксированы нападения на медиков. Так, в Днепропетровской области неизвестные проломили череп врачу-онкохирургу из города Каменское Юрию Гридасову, а в Запорожье в городской больнице две женщины в кабинете заведующей избили врачей ногами.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?

Киев
+8

Ветер: 5 м/с  Ю
Давление: 741 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины