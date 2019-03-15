Происшествия

В Киеве врачу плеснули в лицо опасной жидкостью

В Киеве произошло нападение на медика — ему плеснули в лицо неизвестным веществом, после чего пострадавшего пришлось госпитализировать. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

Инцидент произошел около 9:00 15 марта по улице Енисейской в Голосеевском районе.

Нападавшему удалось скрыться, в настоящее время его личность устанавливают по записям с камер видеонаблюдения.

Уголовные производства начаты по двум статьям Уголовного кодекса Украины — ч. 1 статьи 121 («Умышленное тяжкое телесное повреждение») и ч. 4 статьи 296 («Хулиганство»).

Напомним, в Украине уже были зафиксированы нападения на медиков. Так, в Днепропетровской области неизвестные проломили череп врачу-онкохирургу из города Каменское Юрию Гридасову, а в Запорожье в городской больнице две женщины в кабинете заведующей избили врачей ногами.



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