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В Киеве врачу плеснули в лицо опасной жидкостью
В Киеве произошло нападение на медика — ему плеснули в лицо неизвестным веществом, после чего пострадавшего пришлось госпитализировать. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.
Инцидент произошел около 9:00 15 марта по улице Енисейской в Голосеевском районе.
Нападавшему удалось скрыться, в настоящее время его личность устанавливают по записям с камер видеонаблюдения.
Уголовные производства начаты по двум статьям Уголовного кодекса Украины — ч. 1 статьи 121 («Умышленное тяжкое телесное повреждение») и ч. 4 статьи 296 («Хулиганство»).
Напомним, в Украине уже были зафиксированы нападения на медиков. Так, в Днепропетровской области неизвестные проломили череп врачу-онкохирургу из города Каменское Юрию Гридасову, а в Запорожье в городской больнице две женщины в кабинете заведующей избили врачей ногами.
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