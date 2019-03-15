По данным анкетирования 2,5 миллиона украинцев, Тимошенко лидирует в первом туре с большим отрывом

Украина

На президентских выборах Юлию Тимошенко в первом туре готовы поддержать 31,68% граждан, а во втором она уверенно выигрывает и у Владимира Зеленского, и у Петра Порошенко. Об этом свидетельствуют данные крупнейшего анкетирования, которое провела партия «Батьківщина». В течение февраля было опрошено 2,5 миллиона граждан во всех областях страны.

Согласно полученным данным, первое место занимает Юлия Тимошенко (31,68%), второе — Владимир Зеленский (20,96%), третье — Петр Порошенко (15,80%). Во втором туре Юлия Тимошенко выиграет у Владимира Зеленского — 50,53% против 40,55% соответственно, а также у Петра Порошенко — 57,50% против 31,20%.





«Сегодняшние результаты — 31% у Юлии Тимошенко — это фактически прогноз, который делает каждая соцкомпания. Единственная разница — это не тысячи, а реальные 2,5 миллиона граждан, которые были опрошены. Это уже не опрос, а реальное голосование», — сказал во время пресс-конференции в Киеве заместитель председателя фракции «Батьківщина» Сергей Соболев.

По словам Соболева, подтверждением цифр, которые были получены в результате анкетирования, являются результаты семи волн выборов в объединенных территориальных общинах.

«Когда вы сравните данные ЦИК по так называемым семи волнам выборов, в которых участвовали более 4 млн избирателей, то увидите, что фактически эта цифра близка к той, которую обнародовала ЦИК. Партия „Батьківщина“ и наши кандидаты получили более 30% мест в местных объединенных общинах», — напомнил политик.

Также Соболев обратил внимание на то, что опросы компаний до декабря месяца свидетельствовали о том, что лидирует Юлия Тимошенко, но с началом официальной предвыборной кампании в опросах некоторых соцслужб появились признаки манипуляций.

«Первыми в рейтингах были и Порошенко, и Зеленский, и Тимошенко, и Гриценко, и другие кандидаты, — сказал Соболев. — Именно поэтому „Батьківщина“ решила провести анкетирование, которое она не раз проводила и результаты которого, как правило, подтверждались социологическими результатами выборов на сайте ЦИК».

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